Порыбачить решил 56-летний житель селя Ляхи
Порыбачить решил 56-летний житель селя Ляхи
На территории заказника «Окский береговой» в Меленковском районе задержан очередной любитель рыбной ловли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Порыбачить на Оке решил 56-летний житель селя Ляхи: для этого он незаконно установил 80-метровую сеть. За этим занятием его и задержали участковые совместно с районным прокурором.
«Местный житель дал признательные показания, сети изъяты. За незаконный вылов водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД.
Браконьеру грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы и даже реальный срок.