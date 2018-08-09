Порыбачить решил 56-летний житель селя Ляхи

Порыбачить решил 56-летний житель селя ЛяхиНа территории заказника «Окский береговой» в Меленковском районе задержан очередной любитель рыбной ловли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Порыбачить на Оке решил 56-летний житель селя Ляхи: для этого он незаконно установил 80-метровую сеть. За этим занятием его и задержали участковые совместно с районным прокурором.«Местный житель дал признательные показания, сети изъяты. За незаконный вылов водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД.Браконьеру грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы и даже реальный срок.