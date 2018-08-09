09.08.2018

2018-08-09 14:15:33

На пляже в Подмосковье сгорел бар

На пляже карьера в городе Лыткарино Московской области сгорел Cariba Bar. "Как рассказал директор заведения, произошло самовозгорание. Все дотла сгорело буквально за несколько минут. Там же все деревянное, из сухой соломы", – цитирует местного жителя.



В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.