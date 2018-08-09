В квартире на Мичуринском проспекте вместо девушки мужчину встретили трое неизвестных...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в вымогательстве денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 37-летнего мужчины. Он рассказал, что ранее вел интернет-переписку с неизвестной девушкой, которая пригласила его в гости. По прибытию в квартиру на Мичуринском проспекте вместо девушки его встретили трое неизвестных мужчин. Злоумышленники, угрожая обнародованием переписки, потребовали 500 тысяч рублей. После того, как он отдал все наличные денежные средства в размере 52 тысяч рублей, неизвестные скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали одного из подозреваемых на Мичуринском проспекте.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния и их задержание.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93