Установлено, что злоумышленница воспользовалась тем, что пенсионерка отвлеклась, похитила деньги и скрылась...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 26-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в краже у пенсионерки.В полицию обратилась 76- летняя женщина, которая рассказала, что после ухода из ее квартиры на Солнцевском проспекте сиделки, она обнаружила пропажу денежных средств в размере 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую недалеко от места происшествия. Установлено, что злоумышленница воспользовалась тем, что пенсионерка отвлеклась, похитила деньги и скрылась.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39