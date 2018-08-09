Эвелина Бледанс старается по максимуму уделять времени своему сыну Семену, у которого синдром Дауна. Они много путешествуют, тем самым актриса развивает ребенка в самых разных областях. А теперь Эвелина опубликовала снимки, на которых запечатлена лежащей в постели с мальчиком, однако почему-то многим эти фотографии не понравились.

Эвелина Бледанс старается по максимуму уделять времени своему сыну Семену, у которого синдром Дауна. Они много путешествуют, тем самым актриса развивает ребенка в самых разных областях. А теперь Эвелина опубликовала снимки, на которых запечатлена лежащей в постели с мальчиком, однако почему-то многим эти фотографии не понравились.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала две фотографии, где снята в кровати с сыном Семеном. На одном снимке мать играет с наследником, а тот ей показывает игрушку. "А мы еще в постельке. Не можем оторваться друг от друга", – сообщила актриса.Бледанс призналась, что иногда она очень хочет "наплевать на режим", чтобы побольше "наваляться" и"наобниматься". "Видимо сегодня Семик даже дневной сон пропустит. Мама так крайне редко озорничает. Обычно все по плану – зарядка, каша, занятия, суп, тихий час.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим.ред.)" – перечислила Эвелина.Однако в этот раз Бледанс позволила себе и сыну отойти от правил. "Сегодня обнимашки, зпвтрак в постель, бассейн, шезлонг, мороженное, атракуионы, мини-диско. Ох уж мама хулиганит..." – завершила свой пост актриса.Почему-то комментаторы крайне негативно восприняли фотографии Эвелины с сыном. Некоторые подписчики узрели в снимках нечто постыдное и недопустимое в отношениях матери и ребенка. "Что хотите говорите, фотка ужасная! Опять вы Эвелина в погоне за популярностью и лайками накосячили! А это фото, где она с открытым ртом, что то засовывает.... Фу мерзкая...", "Ради фото не обязательно оголяться. Тем более с сыном в кровати", "голая с сыном????да уж....", "Понятно что Эвелина может спать,как угодно,ей никто и не запрещает...но к ней в постель пришел сын..можно было и одеться уже, если есть мораль", "Зачем вообще такое выставлять?!", "А потом удивляемся, почему они становяться извращенцами!😂😂😂башку, мамаше надо лечить сначало!, – высказались возмущенные комментаторы.