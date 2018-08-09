Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки. Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных Вашингтоном.

Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки.Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенныхВашингтоном.Курсы валют подскочили вечером 8 августа. Доллар расчетамина четверг вырос сразу на 1,58 – до 65,07 рубля, евро – на 1,87 рубля,до 75,52 рубля. Добавил давления на российскую валюту и рынок нефти:цена на черное золото опустилась ниже 72 долларов.Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер включает санкции против госдолга Россиии российских госбанков.По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии долларсначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американскаявалюта "вернется на место" – 61-65 рублей или чутьвыше. "Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга,потери для рубля будут незначительными – в пределах пяти-семипроцентов", – уверен ведущий аналитик компании "ОткрытиеБрокер" Андрей Кочетков.Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и ихсоюзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курсв таком случае может упасть до 72 рублей за доллар. "Еслиреализуется самый негативный сценарий, рубль может дойти до 70-ти, падениесоставит порядка 15%", – считает директор аналитического департамента"Альпари"Александр Разуваев.Первый этап американских ограничений включает запрет наэкспорт продукции двойного назначения. А второй пакет вступит в силу черезтри месяца. Санкции могут включать снижение уровня дипломатическихотношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании"Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта,передает РИА Новости.