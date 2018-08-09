Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки.
Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных
Вашингтоном.
Рубль обвалился до минимальной с ноября 2016 года отметки.
Доллар и евро усилили рост из-за новых антироссийских мер, введенных
Вашингтоном.
Курсы валют подскочили вечером 8 августа. Доллар расчетами
на четверг вырос сразу на 1,58 – до 65,07 рубля, евро – на 1,87 рубля,
до 75,52 рубля. Добавил давления на российскую валюту и рынок нефти:
цена на черное золото опустилась ниже 72 долларов.
Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет антироссийских мер включает санкции против госдолга России
и российских госбанков.
По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар
сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская
валюта "вернется на место" – 61-65 рублей или чуть
выше. "Если конгресс запретит покупку новых выпусков российского долга,
потери для рубля будут незначительными – в пределах пяти-семи
процентов", – уверен ведущий аналитик компании "Открытие
Брокер" Андрей Кочетков.
Пессимистичный вариант, при котором резиденты США и их
союзников начнут избавляться от российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс
в таком случае может упасть до 72 рублей за доллар. "Если
реализуется самый негативный сценарий, рубль может дойти до 70-ти, падение
составит порядка 15%", – считает директор аналитического департамента
"Альпари"Александр Разуваев.
Первый этап американских ограничений включает запрет на
экспорт продукции двойного назначения. А второй пакет вступит в силу через
три месяца. Санкции могут включать снижение уровня дипломатических
отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании
"Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта,
передает РИА Новости.