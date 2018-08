Этот смартфон оказался беззастенчивой, но, при этом, весьма добротной копией iPhone X. В то же время, именно его первым среди Android-девайсов оснастили камерой с инфракрасной подсветкой для распознавания лица, а, кроме того, первым в мире он получил 2-полосный GPS-приемник. Помимо флагманской производительности, в числе достоинств оказались также: AMOLED-экран, дуэт тыловых камер, быстрая зарядка и интерфейс NFC. Вести.Hi-tech выяснили не только плюсы, но и минусы Xiaomi Mi 8

Новейший флагман Xiaomi оказался хотя и беззастенчивой, но весьма добротной копией iPhone X. При этом Mi 8 может похвастаться уникальными пока среди Android-смартфонов особенностями: камерой с инфракрасной подсветкой для распознавания лица и 2-полосным GPS-приемником. В наличии также весь флагманский джентельменский набор: AMOLED-экран, дуэт тыловых камер, быстрая зарядка и интерфейс NFC. В этом обзоре Xiaomi Mi 8 расскажем о его плюсах и минусах.Если Apple свое 10-летие на рынке смартфонов отметила в 2017-м выпуском "десятого" iPhone X, то к 8-летию Xiaomi вместо флагманского Mi 7 последовал анонс Mi 8. Китайские разработчики "подсмотрели" в iPhone X еще много чего, включая "челку" над дисплеем, бескрайний экран и вертикальное расположение тылового фото-модуля с двумя камерами, не говоря уже о практически ставших отраслевым стандартом стеклянной задней панели и металлической раме. Так что на конкурсе двойников iPhone Х, если бы такой проводили, этот Android-девайс наверняка мог претендовать на первое место. И все же внешность — не главное, главное — как вся эта красота работает.Обзор Xiaomi Mi 8: технические характеристикиМодель: M1803E1AОС: Android 8.1 (Oreo) с фирменной оболочкой MIUI 9.5.13.0Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSPГрафическая подсистема: Adreno 630 (710 МГц)Оперативная память: 2-канальная LPDDR4X, 6 ГБПамять для хранения данных: 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ, UFS 2.1Экран: 6,21 дюйма, AMOLED FHD+ (2248х1080 точек), пропорция 18,7:9, плотность пикселей на дюйм 402 ppi, контрастность 60 000:1, цветовая гамма DCI-P3, максимальная яркость 600 нит (430 нит, типовое значение), поддержка Always On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5Тыловой фото-модуль: первая камера — 12 МП, Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм), 6-линзовый объектив, 4-осевая оптическая стабилизация, апертура f/1.8, PDAF-автофокус Dual Pixel, вторая камеры – 12 МП, Samsung S5K3M3, пиксель 1 мкм, телеобъектив с апертурой f/2.4, сдвоенная светодиодная вспышка, 2-кратный оптический зум, видео 4К UHD (3840x2160)@30 fps, 1080p@240/120/30 fps, 720p@240/30 fps, AI (25 категорий объектов в 206 сценариях)Фронтальная камера 20 МП, Samsung S5K3T1 (пиксель 1,8 мкм), светосила f/2.0, AI, HDR, широкоугольный объективБиометрическая разблокировка: инфракрасное сканирование лица, дактилоскопический сканерИнтерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, NFC, USB Type-CСлот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE band (3, 7, 20…)Навигация: GPS (L1+L5)/ГЛОНАСС (L1)/BDS (B1), A-GPSСенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, барометр, компас, датчик ХоллаАккумулятор: литий-полимерный, 3 400 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+Габариты: 154,9х74,8х7,6 ммВес: 175 граммЦвета: черный, белый, синий, золотистыйОбзор Xiaomi Mi 8: дизайн, эргономикаПро яблочный прототип внешности Mi 8 еще раз повторяться не будем. Заметим только, что диагональ AMOLED-экрана "двойника" увеличилась с 5,8 до 6,21 дюйма, при этом, вес и толщина остались практически неизменными (174 г против 175 г) и (7,7 мм против 7,6 мм). На смену рамке из нержавеющей стали пришла тонкая оправа из алюминиевого сплава 7000 серии, которая не менее органично связывает изогнутое стекло Corning Gorilla Glass 5 с задней и передней панели. Окрас корпуса, все углы и грани которого аккуратно сглажены, может быть черный, белый, синий или золотистый. Стекло, охотно собирающее дактилоскопические материалы, получилось неизменно скользким. По этой причине в комплект предусмотрительно включили клип-кейс, закрывающий периметр и задник Mi 8. Интересно, что к смартфону в черной расцветке, который достался нам на тест, прилагается темный чехол, который на практике оказался довольно марким, и по этой причине выглядел неопрятным.Благодаря "нестандартной" пропорции дисплея (производитель указывает 18.7:9), в руке Mi 8 ощущается, как обычный 5,5-дюймовый аппарат с соотношением сторон экрана 16:9. Лицевая панель новинки вписывается в прямоугольник размерами 154,9х74,8 мм, где экран занимает 86,68% всей площади. Разработчики не удосужились сертифицировать корпус по IPхх, и, стало быть, никакой влагозащиты у Mi 8 попросту нет."Челку" в верхней части экрана сделали, как говорится, "от души", размером даже больше, чем у iPhone X. Вследствие чего на строке состояния осталось очень мало места для значков. Впрочем, такую расточительность разработчикам Mi 8, пожалуй, можно простить. Ведь на "челке" впервые для Android-смартфонов разместился модуль, включающий инфракрасную подсветку и соответствующую камеру для распознавания лица. Кроме того, на "челке", рядом с небольшой декоративной решеткой "разговорного" динамика, соседствуют объектив фронтальной камеры, светодиодный индикатор, а также датчики приближения и освещенности.Заметный по размеру "подбородок" дисплея пустует, ведь сенсорные кнопки панели управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" выполнили наэкранными. При этом, их порядок легко изменить в настройках, а можно, в угоду жестам, и вовсе отказаться от такой панели управления.Неизменное положение на правом ребре заняли тонкие, сильно отличающиеся по размерам, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.На левом ребре находится закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). Возможность установки карты памяти microSD на нем, увы, не предусмотрена.На нижнем торце разъем USB Type-C (с поддержкой протокола USB 2.0) окружают две декоративные решетки, под одной из которых скрыт "мультимедийный" динамик, а под другой — "разговорный" микрофон. Модные веяния не пощадили 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры, при этом, его функции возложили на USB Type-C. В комплект входит соответствующий переходник.На верхнем торце осталось только отверстие под второй микрофон (шумоподавления).Если не принимать во внимание материал, то стеклянная задняя панель Mi 8 отличается от керамической Mi Mix 2S (наш обзор здесь) разве что наличием логотипа Mi и надписей, из которых можно узнать номер модели, название компании и страну производства смартфона. А вот объективы тылового фото-модуля вместе со сдвоенной светодиодной вспышкой расположили точно так же, вертикально в верхней части задней панели, ближе к левому краю. Чуть ниже по центру нашлось место для круглой емкостной площадки дактилоскопического сканера.Благодаря "нестандартной" пропорции дисплея, Mi 8 лежит в руке куда более комфортно, чем стандартная (16:9) "лопата" с 6-дюймовым экраном. Тем не менее, чтобы удобно управляться с этим смартфоном одной рукой в настройках предусмотрены соответствующие опции.Обзор Xiaomi Mi 8: экранВытянутый в высоту "бескрайний" экран с пропорцией сторон 18.7:9 (без учета "челки") выполнили на базе 6,21-дюймовой AMOLED-матрицы производства Samsung Display. При разрешении Full HD+ (2248x1080 точек) максимальная плотность пикселей достигает 402 ppi. При этом, обеспечивается цветовой охват DCI P3, что применяют в цифровых кинотеатрах, а также отличные контрастность (60 000:1) и яркость (600 нит). Кстати, производитель помечает последнее значение акронимом HBR (High Brightness Monitor), что предполагает использование дисплея при очень ярком (солнечном) освещении.Судя по результатам программы AnTuTu Tester, сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий. Уровень яркости можно регулировать вручную или воспользоваться переключателем "Автонастройка". Соответствующие опции включают экран после двойного тапа, а также при взятии аппарата в руку.Нужная цветовая температура экрана выбирается с помощью пресетов или цветового круга. Для контрастности предлагается положиться на автонастройку, которая корректирует ее значение в зависимости от освещенности. Кроме того, можно остановиться на стандартном или повышенном уровне контрастности. "Режим чтения", активируемый в том числе и по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра предлагается регулировать самостоятельно. Возможности опции Always On Display ("Экран всегда включен") пока довольно скромные. На дисплее всегда отображаются дата, день недели и время, но можно настроить работу и по расписанию. На защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 с эффектом 2.5D нанесено качественное олеофобное покрытие.Обзор Xiaomi Mi 8: камерыПараметры тыловых фото-модулей Mi 8 и Mi Mix 2S совпадают. Однако, согласно DxOMark, фото с камер Mi 8 оценили немного выше (105 против 101 балла). Итак, в дуэте камер оба сенсора 12-мегапиксельные, а объективы один широкоугольный и другой "телевик",что позволяет одним тапом по видоискателю организовать 2-кратный оптический зум (1Х-2Х).Широкоугольный объектив получил апертуру f/1.8 и 4-осевую оптическую стабилизацию (OIS), светосила у "телевика" похуже (f/2.4), да и стабилизации уже нет. Матрицы у камер тоже разные: Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм, технология фокусировки DualPixel) и Samsung S5K3M3 (1/3.42 дюйма, пиксель 1 мкм). Максимальное разрешение снимков составляет (12 МП, 4:3) – 4032х3024 точки.Сегодня стало хорошим тоном подчеркивать наличие функций искусственного интеллекта для камер смартфона. Разумеется, не обошлось без AI и у Mi 8. Утверждается, в частности, что в реальном времени удается распознать 206 видов сцен в 25 категориях.В качестве лакмусовой бумажки на наличие такого "разума" выступила ушастая собачка, которая, правда, устойчиво определялась как кот (или котопёс?). В принципе, AI работает, хотя во все случаях полагаться на него не стоит. Это как с автофокусом, который иной раз все-таки приходится заменять ручной фокусировкой.Фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика Samsung S5K3T1 (1/3.1 дюйма, пиксель 1,8 мкм) также получила функции AI. У нее оказался широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. В наличии поддержка режима HDR (в том числе и опция "Авто"), а максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5184х3880 точек.Тыловой фото-модуль умеет записывать видео не только в Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps, но и в режиме 4К UHD (3840x2160 точек, 16:9) с той же частотой кадров. В свою очередь, замедленная съемка — HFR (High Frame Rate) видео c 240 fps доступна в Full HD-разрешении. Для "таймлапсов" в наличии набор временных интервалов от 0,12 до 60 секунд, что при обычном воспроизведении (30 fps) ускоряет процессы от 4 до 1800 раз. У фронтальной камеры лучшее качество видео — Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй производительность. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC — видео, AAC – звук).На главном экране приложения "Камера" основные режимы съемки, в том числе, "Фото", "Портрет", "Ручной", "Видео", сменяются горизонтальными свайпами. Здесь же можно включить опцию HDR, активировать функции AI, выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), определиться с режимом работы вспышки и т.д. На экране настроек предлагается назначить режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). Несколько пресетов предусмотрено для значений контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения (ступени экспокоррекции) меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. В ручном режиме самостоятельно можно определиться с чувствительностью ISO, балансом белого, фокусировкой и выдержкой. Здесь также сохраняется возможность простого переключения между объективами. В портретном режиме на снимке делается попытка эффектно размыть фон ("эффект глубины"). Средства "бьютификации" селфи включают пять ступеней "улучшения", а также дополнительные средства коррекции с плавной регулировкой — "стройность", "большие глаза", "нос", "мышцы смеха", "губы" и "подбородок". Примеры кадров с тылового фото-модуля тестируемого смартфона можно посмотреть здесь.Обзор Xiaomi Mi 8: звук"Музыкальные" способности Mi 8 не поразили. К тому же, "мультимедийный" динамик на торце не умеет работать в тандеме с "разговорным", чтобы создавать подобие стерео. Да и особым качеством звучания он не выделяется.На смартфоне установлен аудиоплеер "Музыка" с поддержкой форматов звука высокого разрешения. Как уже отмечалось, 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры у Mi 8 нет, поэтому подключиться можно только с помощью переходника для "мини-джека" на USB Type-C. После чего для наушников (в расширенных настройках) предлагается не только автоматически улучшить звук, определившись с конкретным типом проводного аксессуара, но и воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.Для беспроводных "ушей" производитель обещает поддержку кодеков AAC, aptX, aptX HD и LDAC. Выбор соответствующего кодека для подключаемой аудио-гарнитуры можно проследить на вкладке "Для разработчиков", которая появляется после семи тапов по строчке "Версия MIUI" в разделе "О телефоне".В настройках приложения "Диктофон" можно выбрать не только подходящее качество (высокое, стандартное, низкое), но и режим записи ("Музыка", "Голос", "Интервью", HD).Обзор Xiaomi Mi 8: начинка, производительностьРаздел, посвященный производительности Mi 8, окажется, скорее всего, самым не интригующим. Ведь новый флагман, как и положено, построен на базе самой современной мобильной платформы — Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), выполненной с учетом проектных норм 10 нм. Восемь вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, при этом, первый квартет тактируется частотой до 2,8 ГГц, а второй – до 1,8 ГГц. Помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), на кристалле также интегрированы производительные сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Встроенный модем LTE X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Среди основных "фишек" также числятся Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Конфигурацию Mi 8 дополняют 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.Тестирование Xiaomi Mi 8. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Xiaomi Mi 8. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Xiaomi Mi 8. Результаты в бенчмарке 3DMarkФлагманские результаты тестов воспринимаются как само собой разумеющееся.Для хранилища файлов у Mi 8 отвели 64 ГБ (есть также варианты с 128 ГБ и 256 ГБ) быстрой памяти типа UFS 2.1. Однако расширить доступный объем картой microSD уже не получится (отсутствует необходимый слот). А вот обычная флешка, при наличии переходника USB-OTG, легко подключается через USB Type-C.Среди диапазонов сотовой связи числятся важные для отечественных пользователей LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). С одним радиоканалом два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают попеременно, в режиме DSDS. Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.Интерфейс NFC позволяет воспользоваться платежным сервисом G Pay. Кроме того, с помощью приложения "Транспортные карты Москвы" он поможет быстро узнать баланс карты "Тройка".Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Есть поддержка технологии A-GPS. Основным отличием GPS-приемника в Mi 8 стала поддержка получения информации сразу на двух несущих частотах – не только L1 (1575,42 МГц), но и L5 (1176,45 МГц). Сигнал на частоте L5 мощнее на 3 дБ и имеет полосу пропускания в 10 раз шире. Это позволяет более эффективно осуществлять навигацию в сложных городских условиях.Обзор Xiaomi Mi 8: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора Mi 8 точно такая же, как, например, у Mi Mix 2S, и составляет 3 400 мА*ч. Таким образом, можно заранее предсказать хорошую автономность новинки, учитывая, разумеется, малопотребляющий AMOLED-экран. О быстром наполнении батареи заботится включенный в комплект 18-ваттный адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Отметим, что поддержка спецификации Quick Charge 4+ позволяет восполнить запас аккумулятора, как минимум, на 15% быстрее, а, кроме того, отследить температуру коннектора для защиты от перегрева и короткого замыкания. Как известно, зарядные устройства Quick Charge 4+ поддерживают не только проприетарный QC, но и стандартный протокол USB Power Delivery.Тестовая программа AnTuTu Tester оценила энергоэффективность Mi 8 в 9 878 баллов. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,3% (тест в течение 8 часов).В настройках "Батарея и производительность" на вкладке "Питание" предлагается решить некоторые проблемы с энергосбережением, а также позаботиться о сокращении расхода заряда батареи путем контроля активности приложений.Обзор Xiaomi Mi 8: особенности программного обеспеченияСмартфон Mi 8 работал под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой скрывает глобальная версия фирменной оболочки MIUI 9.5.13.0. Производитель обещает уже осенью обновление "по воздуху" до MIUI 10.На вкладке "Безграничный экран" можно узнать о приложениях, корректно работающих в полноэкранном режиме. Здесь же предлагается скрыть "челку", а также поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Последние приложения") и " Назад". От них вообще можно отказаться, освободив место, занимаемое панелью управления. В таком случае, на смену наэкранным пиктограммам приходят жесты (опять же, в стиле iPhone X): свайп вверх от нижнего края экрана = кнопка "Домой", свайп слева или справа = "Назад", свайп снизу-вверх с удержанием = "Последние приложения".В расширенных настройках предусмотрены средства, облегчающие управление смартфоном одной рукой. Помимо уменьшения рабочей области экрана, для этой же цели предлагается так называемый "сенсорный помощник". Тап по этому полупрозрачному колечку открывает меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления, а также снятия скриншота и блокировки смартфона. В свою очередь, виртуальные кнопки панели управления можно использовать для активации дополнительных функций.Возможности лончера MIUI 9.5 позволяют делить экран между двумя приложениями, определять временной промежуток для режимов "без звука" и "не беспокоить", а также редактировать изображения прямо в "Галерее".Перед тем, как записывать видео с экрана смартфона, есть возможность заранее определиться с разрешением и качеством ролика.Помимо программы для записи с экрана, в папке "Инструменты" стоит также отметить "Сканер", "Часы" и "Калькулятор" (с интересными дополнительными функциями).Дактилоскопический сканер с емкостным датчиком позволяет регистрировать до пяти папиллярных узоров пальцев, что позволяет не только блокировать экран, но также защитить личные данные и приложения.Попадающие к нам образцы смартфонов иной раз превращают рутинный процесс тестирования в увлекательный квест. Так и Mi 8 подбросил головоломку при попытке задействовать ИК-модуль для распознавания лица. В настройках (см. скриншот) пункт "Добавить данные о лице" просто отсутствовал. Как оказалось, чтобы он появился, регион "Россия" следует поменять на какую-либо страну Юго-Восточной Азии, например, Малайзию. Дальше все пошло, как по маслу. Как и ожидалось, ИК-распознавание оказалось не только быстрым, но и не зависящим от времени суток. Впечатления остались самые положительные, хотя не стоит забывать (о чем напоминает и производитель), что этот метод биометрической разблокировки менее безопасен, чем пароль, графический ключ или PIN-код.Обзор Xiaomi Mi 8: покупка, выводыУ Xiaomi Mi 8 есть, по крайней мере, две основные "фишки", который сразу выделяют этот флагман среди новинок 2018 года. Первая — это камера с инфракрасной подсветкой для распознавания лица (даже в полной темноте), которая впервые появилась на Android-смартфоне, ну и вторая – это уникальный GPS-приемник с поддержкой двух несущих частот, что позволяет более эффективно осуществлять навигацию в сложных городских условиях. В числе прочих достоинств стоит отметить высокую производительность, яркий и красочный AMOLED-экран, дуэт тыловых камер с оптической стабилизацией, зумом и функциями AI, интерфейс NFC и быструю зарядку.Копировние дизайна устройств Apple китайскими компаниями вряд ли кого-то может удивить, да и сами смартфоны от этого хуже не становятся. Но проблема в том, что этот (по мнению многих, далеко не идеальный) дизайн за последние месяцы скопирован в той или иной степени десятками моделей, в то время как люди ждут от компаний из первой пятерки производителей смартфонов (Xiaomi сейчас на четвертом месте после Samsung, Huawei и Apple) чего-то более оригинального, чем качественные клоны флагманов Apple или Samsung. Ну а с практической точки зрения, к реальным недочетам следует отнести отсутствие 3.5-мм аудио-коннектора и слота для карты памяти microSD, а также беззащитный перед водой корпус устройства.Как известно, Xiaomi "сладкую" начинку своих смартфонов старается обычно сопровождать заманчивой ценой. Так, под конец тестирования на Mi 8 черного цвета с конфигурацией оперативной/встроенной памяти 6 ГБ/64 ГБ в фирменном магазине mi-shop.com предлагали сделать предзаказ за 29 990 рублей. Дешевле глобальная версия этого аппарата обошлась бы разве что на AliExpress. В то же время, по данным "Яндекс Маркета", средняя цена в рознице на основного соперника — 6,28-дюймового "стеклянного" OnePlus 6, оснащенного AMOLED-дисплеем и с той же конфигурацией памяти, составляла 30 750 рублей, причем, в крупных торговых сетях за него просили не меньше 44 990 рублей. Там же, да еще и в фирменном салоне Asus, другого оппонента – "алюминиевого" ZenFone 5z (6/64 ГБ) с 6,2-дюймовым IPS-экраном оценили в 35 990 рублей. Заметим, что оба конкурента Mi 8 также базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, а, кроме того, получили неплохие тыловые дуэты камер и практически такие же по емкости батареи (3 300 мА*ч). И хотя они более продвинуты "музыкально" (опции Dirac HD sound и DTS Headphones X, соответственно), по эффективности распознавания лица и приема GPS-сигналов, им, пожалуй, нечего противопоставить Mi 8.Итоги обзора смартфона Xiaomi Mi 8Плюсы:Флагманская производительностьAMOLED-экранДуэт тыловых камер с оптическими стабилизацией и зумомИК-распознавание лица2-полосный модуль GPSИнтерфейс NFCБыстрая зарядкаМинусы:Нет слота для карты памяти microSDОтсутствие 3.5-мм аудио-коннектораНе сертифицирована защита корпуса