С курьерами, доставившими товар, злоумышленники не расплатились, а используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, похитили доставленные мобильные телефоны...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на курьеров.В полицию поступило заявление от работников службы доставки одной из коммерческих фирм. Как рассказали потерпевшие, неизвестные по адресу съемной квартиры на улице Новый Арбат заказали в интернет-магазине товар. С курьерами, доставившими товар, они не расплатились, а используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет, похитили доставленные мобильные телефоны. Общий материальный ущерб составил более 730 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из регионов России сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. По месту жительства злоумышленника был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, похищенные у курьеров интернет-магазина.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности, местонахождения и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60