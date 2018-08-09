Злоумышленник, пересчитав деньги, вернул их обратно и вышел из помещения под предлогом проверки автомобиля. После этого потерпевший обнаружил, что часть денег отсутствует...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в краже денежных средств гражданина.В отдел полиции поступило заявление от мужчины о краже. Потерпевший сообщил, что в сети Интернет договорился с неизвестным о покупке автомобиля. Встретившись с последним в одном из офисов, расположенных на улице Климашкина, заявитель передал ему денежные средства, однако, злоумышленник, пересчитав деньги, вернул их обратно и вышел из помещения под предлогом проверки автомобиля. После этого потерпевший обнаружил, что часть денег отсутствует. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61