Десятилетие войны в Южной Осетии не прошло мимо народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Продолжая серию критический замечаний в адрес Москвы, актер, изначально вставший в конфликте на сторону Тбилиси, резко высказался о президенте Владимире Путине. Глава российского государства, полагает Кикабидзе, хочет править миром.

Десятилетие войны в Южной Осетии не прошло мимо народногоартиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Продолжая серию критический замечаний вадрес Москвы, актер, изначально вставший в конфликте на сторону Тбилиси, резковысказался о президенте Владимире Путине. Глава российского государства,полагает Кикабидзе, хочет "править миром".Комментируя события августа 2008 года, актер заявил, что неможет простить смертей близких ему людей. По словам артиста, ему очень тяжеловспоминать события тех дней.Москва, полагает народный артист Грузии, желает"подмять" под себя Тбилиси. А президент России Владимир Путин и вовсеявляется "потенциальным диктатором" и желает править всем миром напару с главой Белого дома Дональдом Трампом, высказал свои предположенияКикабидзе в интервью для проекта "Пограничная ZONA".Напомним, не так давно актер отметился скандальнымизаявлениями о СССР. Он раскритиковал герб государства и пожаловался на"хреновую жизнь в стране". Распаду Советского Союза, призналсяКикабидзе, он обрадовался, по поводу чего накрыл с друзьями стол и крепконапился.В России критические замечания народного артиста Грузии неостались без внимания. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что славапришла к Кикабидзе именно в советское время, и без СССР актер так и остался бы"малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал,мудрости – нет", – отметил законодатель.Кикабидзе, в свою очередь, заявил, что благодарить кого-либоза свой успех не собирается. "Я сам себя сделал", – ответил актеркритикам.Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008года с обстрела грузинской артиллерией столицы республики Цхинвала. Грузинскимвойскам удалось занять часть населенного пункта и ряд окрестных деревень, но подразделенияроссийской 58-й армии вскоре выбили агрессора с территории республики. ПозжеМосква признала независимость Абхазии и Южной Осетии.