Слезоточивый газ пришлось применить полиции в Буэнос-Айресе для разгона манифестантов, протестовавших против принятого сенатом решения отклонить законопроект о легализации абортов. Недовольные таким исходом аргентинцы пошли на штурм верхней палаты парламента.

Слезоточивый газ пришлось применить полиции в Буэнос-Айресе для разгона манифестантов, протестовавших против принятого сенатом решения отклонить законопроект о легализации абортов, сообщает El Pais. Недовольные таким исходом аргентинцы пошли на штурм верхней палаты парламента.В июне документ, позволяющий женщинам легально прерывать беременность на сроке до 14 недель, получил одобрение нижней палаты, однако на стол президента Маурисио Макри он так и не ляжет — после 15-часовых дебатов 38 из 72 сенаторов выступили против законопроекта, еще двое воздержались.Сразу после окончания голосования недовольные его итогом аргентинцы начали забрасывать охранявших верхнюю палату полицейских "коктейлями Молотова" и камнями, а сами принялись возводить баррикады. Разогнать протестующих удалось только с помощью слезоточивого газа и водометов. На кадрах видно, как правоохранители задерживают манифестантов, но точной информации о доставленных в полицию и пострадавших не поступало.В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в двух случаях: после изнасилования и при угрозе для жизни матери или плода. Поэтому, как отмечают сторонники законопроекта, в стране процветает рынок подпольных медицинских услуг, жертвами которого ежегодно становятся сотни беременных.Отклоненная инициатива, как уточняет ТАСС, может быть снова вынесена на рассмотрение законодателей не раньше следующей парламентской сессии, а она начнется в марте 2019 года. Однако уже в конце этого месяца в конгрессе может пройти голосование по реформе уголовного кодекса, которая дает судьям возможность освобождать женщин от наказания за искусственное прерывание беременности.