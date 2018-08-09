Соперник Спартака по Лиге чемпионов греческий ПАОК не оставил попыток подписать контракт со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом. Клуб из города Салоники намерен увеличить возможную зарплату бывшего футболиста ЦСКА.

Соперник "Спартака" по Лиге чемпионов греческий ПАОК не оставил попыток подписать контракт со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом. Клуб из города Салоники намерен увеличить возможную зарплату бывшего футболиста ЦСКА.ПАОК был близок к подписанию контракта с 31-летним шведом, но в последний момент сделка совалась. Жену Понтуса не устроила финансовая сторона контракта. Вернблум вступил в переговоры с турецким "Галатасараем".Однако вице-чемпион Греции не оставил попыток получить в свои ряды шведского футболиста. ПАОК предложил футболисту годовой оклад 1,8 миллиона евро, что гораздо больше, чем готов платить "Галатасарай". Вернблум взял время на размышление.