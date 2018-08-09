Определились с местами в избирательном бюллетене. В областном избирательном комитете прошла компьютерная жеребьёвка. Её цель - определить, в каком порядке названия партий и их эмблемы появятся в избирательном бюллетене. На выборах депутатов ЗакСобрания зарегистрированы списки семи политических партий.

Определились с местами в избирательном бюллетене. В областном избирательном комитете прошла компьютерная жеребьёвка. Её цель - определить, в каком порядке названия партий и их эмблемы появятся в избирательном бюллетене. На выборах депутатов ЗакСобрания зарегистрированы списки семи политических партий. Представители двух на жеребьёвку не явились. Хотя их ждали. Даже жеребьёвку начали на 9 минут позже намеченного времени. Вся процедура заняла полминуты. Самый молодой член избирательной комиссии нажала кнопку на экране монитора. И уже через несколько секунд компьютер выдал протокол с результатами. Согласно документу, первое место в избирательном бюллетене на выборах в ЗакСобрания среди партий займёт "Справедливая Россия", на втором месте - "Коммунистическая партия социальной справедливости". На третьем - КПРФ. Четвёртое место досталось ЛДПР. Пятое - "Единой России". Шестое - "Яблоку". Замыкает список на седьмом месте - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Никто из представителей политических партий не выразил недовольства по поводу присвоенного номера. Компьютерная жеребьёвка на выборах регионального уровня проводилась впервые. В 2013 всё было вручную. Тогда представители партий тянули жетоны с номерами. Спустя два года от "дедовского метода" отказались. И перешли на жеребьёвку через государственную автоматизированную систему.Нина Ульева, секретарь областной избирательной комиссии: "Эта система используется на территории Владимирской области не первый раз. Первый раз она использовалась в 2015 году при проведении выборов в органы местного самоуправления г. Владимира.Совершенно объективно происходит случайная выборка, метод случайной выборки и здесь. Как вы видите, от нас совершенным образом ничего не зависит. Система работает автономно".