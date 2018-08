Накануне компания Magic Leap выпустила в свободную продажу футуристические очки дополненной реальности, находившиеся в разработке около шести лет. Первые отзывы на революционное AR-устройство, в которое Google, JPMorgan, Alibaba и другие крупные инвесторы вложили $2,3 миллиарда, оказались смешанными. СМИ похвалили Magic Leap за комфорт и удобство ношения, но в то же время очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта.

Накануне компания Magic Leap выпустила в свободную продажу футуристические очки дополненной реальности, находившиеся в разработке около шести лет. Первые отзывы на "революционное" AR-устройство, в которое Google, JPMorgan, Alibaba и другие крупные инвесторы вложили $2,3 миллиарда, оказались смешанными. СМИ похвалили Magic Leap за комфорт и удобство ношения, но в то же время очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта.В продажу поступила опытная модель Magic Leap One Creator Edition для разработчиков, дизайнеров и других "творцов", которые хотят поэкспериментировать с созданием AR-контента. Стоит гарнитура недешево — $2295, или больше чем два iPhone X, причем продается она только в шести городах США. В комплекте идут сами AR-очки, пульт-контроллер и вычислительный блок-шайба на базе процессора Nvidia Tegra X2, закрепляемый на поясе.Magic Leap пригласила журналистов нескольких крупных изданий опробовать очки в своем офисе. Забрать их с собой для более внимательного изучения компания не разрешила, так что мнения основаны только на нескольких часах знакомства с AR-гаджетом.Ади Робертсон из The Verge выразилась резче остальных. Несмотря на слова главы Magic Leap о том, что выпущенное ими устройство — это "полноценный, работающий продукт потребительского уровня", а не прототип, у неё сложилось мнение, что аппарат пока еще слишком сырой. Робертсон назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", о чем утверждала компания все эти годы.Когда журналистке показали 3D-динозавра, объект показался ей слишком далеким от того, чтобы казаться настоящим. "На самом деле, динозавр, которого я увидела через Magic Leap One, взаправду выглядел трехмерным, но он начал распадаться на кусочки, когда я к нему приближалась. Когда сзади него проходил человек, я едва могла его разглядеть", — написала Робертсон.Несмотря на то что очки сидят "увидивительно удобно", инженерам Magic Leap "предстоит еще много работы". "Мне оно не кажется убедительными вычислительным устройством или радикальным шагом вперед для смешанной реальности", — заключила она.AR-гарнитура не оправдала ожиданий и редактора CNET Скотта Штейна. "Мой первый опыт меня не поразил, несмотря на обещания Magic Leap, — написал он. Мне Magic Leap кажется скорее шагом вперед, а не революцией, и пока она не готова для обычных потребителей".В частности, Штейн раскритиковал узкое поле зрения очков: FOV имеет соотношение сторон 4:3, то есть 40° по горизонтали, 30° по вертикали и 50° по диагонали. В результате AR-контент предстает в виде маленького прозрачного прямоугольника, свисающего перед глазами.Так, если пользователь не смотрит прямо в ограниченное по размерам окошко, виртуальные объекты, наложенные на картинку реального мира, практически не видны, что является "серьезным недостатком". "Иногда я терял из виду вещи, которые не мог увидеть, и мне требовался звук, чтобы понять, где они прячутся, и куда мне нужно повернуться", — сказал Штерн.Джесси Хемпель из Wired, в целом, отнеслась к Magic Leap благосклонно, если не считать момента с зависанием. "Когда я попыталась воспользоваться контроллером, чтобы перейти к демо с футболом, устройство перестало отвечать; все казалось замороженным, — описала он. — Когда гарнитура заработала, опыт показался мне креативным и убедительным. Изображения были четкими и цельными (так или иначе, насколько они могут быть таковыми в виртуальной реальности)"."Этот опыт, безусловно, ничем не хуже, чем другая демонстрация дополненной и виртуальной реальности, которую я видела, — подвела итог Хемпель. — Так ли, что он невероятно лучше, чем у конкурентов? Пока нет".”AR-очки Magic Leap вышли в свободную продажу читайте такжеОбозревателю The Wall Street Journal Джоанне Штерн AR-очки понравились, но с серьезной оговоркой: "Я бы никому не порекомендовала бежать и покупать их — может быть, через несколько лет". Штерн высоко оценила удобно ношения, полное отсутствие дискомфорта и присущих VR неприятных ощущений, таких как тошнота или укачивания, но осталась недовольна ограниченным полем зрения, портящим весь опыт использования Magic Leap. "Только разработчикам следует покупать эти очки, — заключила она. — Но стоил ли их попробовать вам? Безусловно".