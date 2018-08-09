В Санкт-Петербурге вынесен приговор Евгению Ефимову, который планировал устроить взрыв в Казанском соборе. Молодой человек признан виновным в подготовке теракта и приговорен к 5 годам колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор Евгению Ефимову, который планировал устроить взрыв в Казанском соборе. Молодой человек признан виновным в подготовке теракта и приговорен к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, передает ТАСС.В декабре 2017 года сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге семь сторонников группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В планах террористов было устроить серию резонансных терактов, в частности, смертник должен был взорваться в Казанском соборе.18-летний Ефимов вместе с пособниками арендовал в центре города металлический контейнер, в котором была устроена химическая лаборатория. Однако в определенный момент хозяин контейнера почувствовал запах химикатов. В ходе проведения спецоперации внутри были найдены бутылки из-под ацетона, различные емкости, часть вещей были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.После задержания Ефимов полностью признал свою вину. По словам защитника юноши, тот еще до ареста отказался от идеи теракта."Он выкинул взрывчатое вещество, которое произвел. То есть степень общественной опасности его действий, она практически равна нулю, потому что он отказался от самой идеи теракта", — рассказал РИА Новости адвокат Александр Почуев.