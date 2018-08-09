На фоне скандалов, сопровождающих бракоразводный процесс самой красивой пары Голливуда, Брэд Питт через своих адвокатов упрекнул Анджелину Джоли во лжи и манипуляциях. Речь идет о финансовом вопросе, на который обратила внимание актриса.

На фоне скандалов, сопровождающих бракоразводный процесс самой красивой пары Голливуда, Брэд Питт через своих адвокатов упрекнул Анджелину Джоли во лжи и манипуляциях. Речь идет о финансовом вопросе, на который обратила внимание актриса.Как бы ни хотелось преданным и настроенным оптимистично фанатам Анджелины Джоли и Брэда Питта верить в то, что возлюбленные найдут в себе силы и желание сохранить отношения и семью, бракоразводный процесс между актерами движется по своей неумолимой логике. Не обходится он, в частности, без взаимных обвинений.Так, Анджелина Джоли в юридических документах заявила, что Брэд Питт не оказал значимой финансовой поддержки с момента их разрыва в сентябре 2016 года. Официальные представители актера не только опровергли эту информацию, но и уличили голливудскую красотку в попытках манипуляции. Сам актер уже опровергал эти сообщения, однако его юридические представители вовсе не оставили актрисе шансов.Адвокаты Брэда Питта назвали его бывшую возлюбленную лгуньей и мастером манипуляций, передает . Чтобы подкрепить свои слова, они предоставили документы о том, что за последние два года актер выделил на нужды супруги и их шестерых детей свыше девяти миллионов долларов.В частности, восемь миллионов долларов были выделены актрисе на покупку дома, в котором она сейчас живет. Еще 1,3 миллиона долларов достались непосредственно детям. Не заметить такую материальную помощь достаточно затруднительно.Адвокаты Брэда Питта убеждены, что Анджелина Джоли занимается "грязными трюками, манипулируя обращениями в СМИ". Кроме того, они отметили, что все действия актрисы направлены лишь на эскалацию конфликта. В частности, она подала в суд документы, в которых попросила как можно быстрее признать развод действительным, чтобы получить статус одинокой женщины. Тем временем защита их с Питтом детей и другие вопросы явно задвинуты на второй план.