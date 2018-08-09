Время, проведенное в обнимку со смартфоном, может стоить вам зрения. Ученые подтвердили: голубой свет, испускаемый экранами гаджетов, разрушает глаз.

Время, проведенное в обнимку со смартфоном, может стоить вамзрения. Ученые подтвердили: голубой свет, испускаемый экранами гаджетов,разрушает глаз.К потере зрения приводит формирование токсичной формыретинала – химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки. К его появлению,в свою очередь, приводит влияние на глаз света в голубом, синем и фиолетовомдиапазоне спектра.Данные о том, что свечение в таких цветах вредит зрению, уученых были. Однако они не могли определить, насколько серьезно этовоздействие. Установить степень опасности удалось исследователям из УниверситетаТолидо в США.На остроту зрения влияют возрастные изменения, происходящиев желтом пятне – макулодистрофия. Происходит отмирание сосудов, питающих клеткисетчатки – что становится причиной около половины случаев слепоты у людейстарше 55 лет. Ученые выяснили, что причина этого явления – образованиетоксичной формы ретинала – производного витамина А. У некоторых пациентов происходитнакопление патогенной формы. В результате в мембране клеток нарушаются функциифосфолипидов, из-за чего повышается уровень кальция, клетки изменяют свою формуи гибнут, пишет Science Alert.Ранее медики заявили, что голубой свет вызывает нарушениясна – особенно у детей и подростков. Когда он попадает на сетчатку в вечернеевремя, концентрация "гормона сна" – мелатонина – резко снижается. Сонливостьуходит, нарушаются циркадные ритмы. Поскольку глаза детей более чувствительны ксвету, чем у взрослых, для них излишнее увлечение гаджетами, особенно на ночьглядя, особенно опасно.