Время, проведенное в обнимку со смартфоном, может стоить вам
зрения. Ученые подтвердили: голубой свет, испускаемый экранами гаджетов,
разрушает глаз.
Время, проведенное в обнимку со смартфоном, может стоить вам
зрения. Ученые подтвердили: голубой свет, испускаемый экранами гаджетов,
разрушает глаз.
К потере зрения приводит формирование токсичной формы
ретинала – химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки. К его появлению,
в свою очередь, приводит влияние на глаз света в голубом, синем и фиолетовом
диапазоне спектра.
Данные о том, что свечение в таких цветах вредит зрению, у
ученых были. Однако они не могли определить, насколько серьезно это
воздействие. Установить степень опасности удалось исследователям из Университета
Толидо в США.
На остроту зрения влияют возрастные изменения, происходящие
в желтом пятне – макулодистрофия. Происходит отмирание сосудов, питающих клетки
сетчатки – что становится причиной около половины случаев слепоты у людей
старше 55 лет. Ученые выяснили, что причина этого явления – образование
токсичной формы ретинала – производного витамина А. У некоторых пациентов происходит
накопление патогенной формы. В результате в мембране клеток нарушаются функции
фосфолипидов, из-за чего повышается уровень кальция, клетки изменяют свою форму
и гибнут, пишет Science Alert.
Ранее медики заявили, что голубой свет вызывает нарушения
сна – особенно у детей и подростков. Когда он попадает на сетчатку в вечернее
время, концентрация "гормона сна" – мелатонина – резко снижается. Сонливость
уходит, нарушаются циркадные ритмы. Поскольку глаза детей более чувствительны к
свету, чем у взрослых, для них излишнее увлечение гаджетами, особенно на ночь
глядя, особенно опасно.