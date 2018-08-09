Злоумышленник представился сотрудником банка и якобы во избежание проблем с получением денежных средств попросил назвать данные карты. Ущерб - более 1,6 млн рублей...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Тимирязевскому району задержан приезжий по подозрению в краже денежных средств с банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась 43-летняя москвичка. Как рассказала потерпевшая, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что в ближайшее время, по техническим причинам, воспользоваться услугами организации не представится возможным. Во избежание проблем с получением денежных средств злоумышленник попросил назвать данные карты. Вскоре со счета заявительницы пропали денежные средства в размере 1 млн 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания в Московской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29