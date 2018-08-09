Злоумышленники похитили иномарку с неохраняемой автостоянки. Установлено, что они совершили хищение иномарки с целью дальнейшей продажи.

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали подозреваемых в краже автомобиля стоимостью более 1 миллиона рублей.В дежурную часть ОМВД России по району Щукино с заявлением о краже обратилась москвичка. Женщина рассказала, что оставила свою автомашину марки «Фольксваген» на неохраняемой парковке на Щукинской улице. Утром она обнаружила пропажу иномарки. Материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Смоленской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже автомашины. Ими оказались двое приезжих. Автомобиль изъят. Установлено, что злоумышленники совершили хищение иномарки с целью дальнейшей продажи.Следственным отделением ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56