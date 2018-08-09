При обследовании жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков...

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным ОМВД России по району Марьино задержали 40-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в организации притона для потребления наркотических средств.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанная систематически предоставляла наркозависимым людям свою квартиру, расположенную на улице Марьинский парк, для потребления ими запрещенных веществ. При обследовании жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18