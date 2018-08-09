Интернет-пользователи гадают, куда делся позвоночник Терезы Мэй. В социальных сетях высмеяли неудачный реверанс британского премьера перед принцем Уильямом.

Интернет-пользователи гадают, куда делся позвоночник Терезы Мэй. В социальных сетях высмеяли неудачный реверанс британского премьера перед принцем Уильямом.Фото уже разлетелось по всему миру. Комментарии к нему – самые разные, начиная с того, что у Мэй "шикарная растяжка", и заканчивая тем, что в скором времени премьер-министр будет молиться перед членами королевской семьи.Ранее Тереза Мэй уже давала повод посмеяться над ее реверансами, напоминает телеканал "Россия 24". Несколько неуклюже, по мнению публики, она приветствовала королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.