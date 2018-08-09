Скандально известную модель Анну Лисовскую арестовали из-за подозрений в совращении несовершеннолетнего. Девушка находится под стражей.

Скандально известную модель Анну Лисовскую арестовали из-заподозрений в совращении несовершеннолетнего. Девушка находится под стражей.Как авторитетно заявляет Telegram-канал 112, Анна былазадержана 6 августа. Ей вменяют преступление по статье "Развратныедействия" совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнеговозраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.Сейчас Лисовская находится за решеткой. Обстоятельства произошедшегоуточняются.Добавим, что в 2016 году модель была замешана в скандале ссексуальным подтекстом. Анна обвинила в изнасиловании и избиении своего бывшегомолодого человека, сына олигарха Александра Шарыго. По словам девушки, избранникпригласил ее к себе домой на романтический ужин, но вместо того, чтобы угощатьее шампанским и клубникой, тот жестоко избил ее и надругался.После модель прошла курс реабилитации, а ее злоумышленник был арестован по обвинению в изнасиловании, но вышел на свободу под подписку через полгода.В следующем, 2017 году Лисовская снова попала в переделку.Ее избили в одном из столичных ресторанов. Якобы девушка, которая проходиласвидетелем по делу Шарыго, напала на нее. В итоге, медики диагностировали у Лисовской сотрясение мозга, ушибымягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки на ноге.