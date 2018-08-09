Золото Чемпионата России по греко-римской борьбе. Его завоевал для Владимира аспирант ВлГУ Абуязид Манцигов. Соревнования проходят в подмосковном Одинцове. Участвуют в них 315 атлетов со всей страны. Нашу область представляют 5 борцов. Абуязид Манцигов стал лучшим в весовой категории до 72-ух килограммов.

Золото Чемпионата России по греко-римской борьбе. Его завоевал для Владимира аспирант ВлГУ Абуязид Манцигов. Соревнования проходят в подмосковном Одинцове. Участвуют в них 315 атлетов со всей страны. Нашу область представляют 5 борцов. Абуязид Манцигов стал лучшим в весовой категории до 72-ух килограммов. В финальном поединке спортсмену понадобилось всего 45 секунд для победы со счётом 8:0 над соперником из Санкт-Петербурга. Таким образом, Манцигов стал уже двукратным чемпионом России. Первое золото он завоевал в 2016 году. Эта победа далась нелегко. В четвертьфинале спортсмен повредил руку и переживал, что придётся сняться с соревнований. Но всё обошлось. С победой Абуязида Манцигова уже поздравил Андрей Шохин, глава администрации Владимира, и к тому же президент Федерации спортивной борьбы Владимирской области. Андрей Шохин отметил, что чемпионат стал для владимирского борца проверкой на прочность.