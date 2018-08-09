После серии громких публикаций Dni.Ru, разоблачающих мутные делишки бывшего продавца матрасов Артура Согомоняна, с последним случилась истерика. Его можно понять, ведь адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской методично и хладнокровно продолжает выводить на чистую воду этого так называемого друга Джигарханяна. Впереди главный бой.

После серии громких публикаций Dni.Ru, разоблачающих мутные делишки бывшего продавца матрасов Артура Согомоняна, с последним случилась истерика. Его можно понять, ведь адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской методично и хладнокровно продолжает выводить на чистую воду этого так называемого "друга Джигарханяна". Впереди главный бой.Артур очень любит делать заявления за Армена Борисовича, от имени Армена Борисовича и просто сам по себе. Видимо, его греет возможность погреться в лучах славы гения. А заодно под шумок и свои тайные замыслы реализовать. Правда, выступает он в закрытой от посторонних глаз группе в социальной сети FaceBook, что больше напоминает крик в пустой комнате. Но в группе той смотрят ему в рот и поддакивают, мол, в Интернете идет атака на Артура, делаются "гнусные попытки провокационных заявлений", "негативной информации".Что же касается сокрушительных документов, которые были опубликованы в Dni.Ru, то Артур рвет и мечет. Ведь многим стало очевидно: Согомонян далеко не святой, а скорее даже наоборот. "Не имеет смысла обращать внимание на истеричные и непрофессиональные заявления адвокатов Цымбалюк", – с пеной у рта кричит "друг Джигарханяна".Имеет он ввиду, конечно, Ларису Широкову. Это при ее участии из Главного управления Следственного комитета России была получена бумага, в которой говорится: "Установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.). Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".Умоляет Согомонян не читать и "ангажированные желтые издания". Действительно, а то ведь там такой силы документы появляются, что вовеки себя не обелить и не оправдать."Это все дешевые попытки привлечь внимание, не более! Я обязательно буду информировать группу, как на самом деле идут дела. Пока все по плану", – бьется в истеричном припадке Согомонян.Только странно, что он "забыл" проинформировать, как недавно вел тайные переговоры с режиссером Сергем Газзаровым, предлагая ему стать директором театра Джигарханяна, поскольку "Армен Борисович очень плох". Не сообщил Согомонян и куда делись деньги от продажи нескольких квартир Джигарханяна. Вот про это интересно было бы узнать.