В шотландском Глазго продолжаются соревнования у прыгунов в воду в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта. Александр Бондарь и Виктор Минибаев принесли российской команде первую золотую медаль в этом виде. Россияне одержали победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

В шотландском Глазго продолжаются соревнования у прыгунов в воду в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта. Александр Бондарь и Виктор Минибаев принесли российской команде первую золотую медаль в этом виде. Россияне одержали победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.В финале Бондарь и Минибаев по итогам шести прыжков показали результат 423,12 балла​​​. Второе место заняли британцы Мэттью Диксон и Ноа Уильямс (399,90), третьими стали Владимир Арутюнян и Лев Саргсян из Армении (396,84).Для сборной России эта золотая медаль стала 22-й в общекомандном зачете объединенного чемпионата. Россияне уверенно лидируют в таблице.