Буря мглою небо кроет... – эта всем известная строчка из стихотворения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, увы, как нельзя лучше характеризует текущее состояние российско-американских отношений. Перед Москвой на горизонте маячат три новых санкционных пакета, которые в Вашингтоне грозятся ввести уже в скором времени. Будет ли Россия отвечать на очередной виток санкционной агрессии, и какие действия могут предпринять в Кремле?

"Буря мглою небо кроет..." – эта всем известнаястрочка из стихотворения великого русского поэта и писателя АлександраСергеевича Пушкина, увы, как нельзя лучше характеризует текущее состояниероссийско-американских отношений. Перед Москвой на горизонте маячат три новыхсанкционных пакета, которые в Вашингтоне грозятся ввести уже в скором времени.Будет ли Россия отвечать на очередной виток санкционной агрессии, и какиедействия могут предпринять в Кремле?О подготовке новых санкций было известно заранее, но ихдетали были раскрыты совсем недавно. Первые два санкционных пакета связаны срезонансным делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери. На Западе без внятного расследования поспешили обвинитьв инциденте Россию, стороны еще в первые месяцы обменялись рядом резкихзаявлений, ну а теперь, как логическое продолжение всего этого цирка, противМосквы вводят санкции. Доказательствами причастности России, как видим, никто не утруждается.Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в нашу страну электронныхустройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет предусматриваетограничения в сфере гражданских авиаперевозок между Россией и США и полноепрекращение товарооборота между двумя странами. Он может вступить всилу через три месяца после первого, то есть ближе к зиме.Самые серьезные ограничительные меры содержатся в третьемсанкционном пакете, который подготовлен сенаторами Линдси Грэмом и БобомМенендесом. Документ, который официально носит название "Акт по защитеамериканской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен нарассмотрение верхней палаты американского парламента на прошлой неделе.Он предусматривает санкции против нескольких крупнейшихроссийских банков, в числе которых Сбербанк и ВТБ: это ограничение нафинансовые операции, а также заморозка активов. Кроме того, нормативно-правовой актпредлагает запретить операции с российским госдолгом, рассмотреть вопрос опризнании нашей страны "спонсором терроризма" и создать в СШАкоординационный офис, который будет координировать введение и исполнениесанкций против Москвы.На волне сообщений о новых ограничительных мерах курс рубляушел в крутое пике. 8 августа в ходе торгов на Московской бирже доллар вырос до 65 рублей. Падение продолжилось на следующий день. В четверг, 9августа, на открытии торгов отечественная валюта подешевела еще на 71 копейку кдоллару и на 1,15 рубля к евро.В столь непростых условиях Москве в ближайшем будущем предстоит решитьдве насущные задачи: 1) сохранить экономическую стабильность под новымисанкционными ударами 2) выработать стратегию поведения в условиях стремительнопикирующих вниз отношений двух стран с перспективой их полной заморозки.Недавний саммит в Хельсинки между Владимиром Путиным и ДональдомТрампом воскресил робкую надежду на хотя бы минимальную разрядку напряженности,но новые санкции ясно дают понять: вашингтонская политическая элита настроенана конфронтацию с Москвой. И здесь даже не важно, ответственен ли запроисходящее американский лидер, или он стал жертвой обстоятельств, мол, рад быотношения наладить, да "бояре" мешают. Впрочем, неспособность главыБелого дома навести элементарный порядок у себя под носом уже сама по себеговорит о многом.Относительно первого пункта – поддержание экономическойстабильности в условиях ужесточения санкций – все более-менее понятно. Странаживет под ограничениями уже четыре года, за это время в целом приспособившись ксуровым реалиям. Да и у ЦБ с правительством, памятуя об опыте 2014-2016 годовуже есть план действий по недопущению самых негативных сценариев. Все-таки тедва года Россия прошла с гораздо меньшими потерями, чем ожидали многие.Вопросы по большей части возникают насчет второго пункта -какую стратегию поведения выберет Россия перед неминуемым ужесточениемсанкционного режима? Будет ли Москва вводить контрсанкцииили предпочтет не усугублять ситуацию, дав возможность остыть горячимвашингтонским головам?Необходимый инструментарий для ответныхмер у Кремля есть. В июне этого года президент России Владимир Путин подписалзакон о контрсанкциях, предполагающий принятие мер как в отношении стран инаходящихся под их юрисдикцией организаций, так и против должностных лиц играждан, которые ведут агрессивную политику в отношении Москвы.Нормативно правовой акт дает главе государства возможностьприостанавливать или вовсе прекращать международное сотрудничество в отдельныхотраслях с недружественными государствами или организациями, устанавливатьзапрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных внедружественных государствах, ограничивать вывоз из страны определеннойпродукции или сырья, устанавливать запрет на участие в приватизации и прочее.В частности, в российском экспертном сообществе в качествеответной меры уже давно обсуждается возможность запрета на поставку в США ракетныхдвигателей РД-180, жизненно важных для американской космической отрасли. В настоящее время между двумя странами действует контракт о поставках 101двигателя, стоимость соглашения – около миллиарда долларов. Вашингтон былособирался запретить импорт РД-180, но представители космической области быстрообъяснили русофобствующим политикам, что о полетах в космос в таком случаепридется забыть. По крайней мере, до тех пор, пока американская промышленностьне создаст аналоги российских двигателей.А этой перспективы не просматривается пока даже на горизонте.По словам члена Совета Федерации Сергея Рябухина, у Россииесть чем ответить на новый виток санкционной агрессии. "Если президентпримет такое решение и будет политическая воля", – цитируют сенатора РИАНовости. Законодатель отметил, что контрмеры могут затронуть сферу уникальныхразработок.Впрочем, ряд экспертов считают, что ответные меры вэкономической плоскости будут малоэффективными. Так, политолог Сергей Марковуверен, что Москва не должна пытаться повторить те санкции, которые вводитпротив нее Вашингтон, а играть по своим правилам. "Американцы бьют туда,где есть слабые места – экономика, финансы, высокие технологии. Нам же отвечатьСоединенным Штатам в этих отраслях нецелесообразно. Эффективность от такихконтрмер сомнительная, потому что у нас не так много высокотехнологичныхтоваров", – заявил эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.Слабое место США – это Украина и тамошний политическийрежим, полностью зависящий от Вашингтона, уверен политолог. "По нему инужно бить. К примеру, в ответ на каждые американские санкции создавать новыерадиостанции и телеканалы, вещающие на Украине на русском языке, или делатьочередной шаг к признанию Донецкой и Луганской народных республик", -полагает Марков.Вместе с тем любопытное заявление, комментируя новыесанкционные пакеты, сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря опредложении американских сенаторов рассмотреть вопрос признания Россииспонсором терроризма, представитель главы государства отметил, что в Москвеотдают себе отчет в том, кто спонсирует экстремистские группировки в Сирии."Можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно,является настоящими спонсорами терроризма?" – задался риторическим вопросомПесков.США, конечно, хорошенько замарались в поддержкевсевозможного террористического сброда, причем как на Ближнем Востоке, так и вдругих регионах планеты. Вашингтон снабжал экстремистовденьгами, оружием и боеприпасами, используя для борьбы снеугодными политическими режимами.Вполне возможно, что у Москвы есть доказательства подобной деятельности, и вслучае, если США и дальше будут играть на обострение, все имеющиеся факты об ихшашнях с террористами мгновенно станут достоянием мировой общественности.В любом случае, говорить о конкретных контрмерах можно будеттогда, когда анонсированные санкции приобретут окончательный вариант. Ну а покав США продолжается дискуссия о целесообразности жестких мер против России, и единстваотносительно них нет даже на самой верхушке вашингтонского политического Олимпа.