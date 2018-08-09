Самая скандальная пара телепроекта Дом-2 готовится к торжественному бракосочетанию. Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут не дождутся, когда станут еще ближе друг к другу.

Самая скандальная пара телепроекта "Дом-2" готовится кторжественному бракосочетанию. Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут не дождутся,когда станут еще ближе друг к другу.Отношения Черно и Оганесяна нельзя назвать идеальными. Скандалы,которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа, шокируют даже многое повидавшихредакторов телестройки. Тем не менее более месяца назад молодой человек, который на фоне крупной возлюбленной кажется дистрофиком, сделал ей предложение, и та ответила согласием.Сразу после помолвки две звезды телепроекта принялисьобсуждать детали предстоящего бракосочетания. Ожидание скорой свадьбы оказалось очень волнительным для Оганесяна. В своеммикроблоге Иосиф поделился с поклонниками своими чувствами."В предвкушении нашего свадебного торжества😍Время летит как стрела, быстро и незаметно😀 осталось чуть-чуть и япопеняю фамилию 🤦🏻‍♀️Давно хотел спросить у вас, дорогие мои подписчики: Вы Ждете самыйзнаменательный день в России, День нашей свадьбы???? Скоро придет тот час,когда вы сможете за нас порадоваться. Спасибо всем за вашу поддержку🙏🏻❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написал мужчина в Instagram.Поклонники были ошарашены. Они не могли поверить, чтоОганесян, армянин по национальности, возьмет фамилию жены. Многие отметили, что решение молодого человека красноречиво говорит о том, кто в этой пареглавный, мол, он идет на поводу у Черно. "А что означает "ПОПЕНЯЮ ФАМИЛИЮ"? 😅😅😅😅 Будешь сетовать, жаловаться на фамилию,выговаривать ей, укорять свою фамилию😅😅😅просто пипец!!!!!!", "Еся Черно будешь? Тыхочешь, что б родители вообще от тебя отказались, мама и так не приветствуеттвой выбор, так ты еще и фамилию ее возьмешь🙈", "Скорееон имеет в виду что поменяет фамилию Саши)", "Куда катится мир... Теперьс вашей парой все понятно 100%😅раньше сомневалась, а сейчас сомнений нет. Саша у вас мужик 😁 доминирует в ваших отношениях, а ты хуже бабы..😅 ржу если представляю как там у вас в секседела....", – писали интернет-обыватели в комментариях.