Согласно рейтингу Forbes поющая телеведущая Ольга Бузова очень богатая невеста. Звезда зарабатывает 257 миллионов рублей в год. Эта информация не дает покоя любопытным журналистам. Акулы пера решили выяснить откуда у звезды Дома-2 такие деньги.

Согласно рейтингу Forbes поющая телеведущая Ольга Бузова оченьбогатая невеста. Звезда зарабатывает 257 миллионов рублей в год. Эта информацияне дает покоя любопытным журналистам. Акулы пера решили выяснить откуда узвезды "Дома-2" такие деньги.Бузову определенно нельзя назвать лентяйкой. Она постоянно занята.С 2008 года Ольга и в дождь, и в стужу ведет "Дом-2". Правда это занятие скорееможно назвать хобби нежели работой. Как сообщил шоумен Рустам Солнцев, артисткаполучает там всего 500-600 тысяч рублей в месяц, что в сравнении с ее другими доходами кажется сущим пустяком. По самым скромным подсчетам в год телеведущая получаетна телестройке чуть более 60 миллионов.Еще одним источником заработка для Ольги является аккаунт в Instagram.На звезду подписано более 13 миллионов человек. Как сообщил агент Бузовой СоняАгаева, рекламный пост в микроблоге артистки будет стоить коммерсантам 300тысяч, а упоминание в Stories обойдется на 100 тысяч дешевле. Получается, что в годтолько в этой соцсети Бузова зарабатывает около 75 миллионов рублей.Также поющая телеведущая ведет очень активную гастрольнуюдеятельность. В месяц она дает примерно по восемь концертов, и за каждыйполучает гонорар в размере полутора миллионов рублей – это 144 миллиона в год.Не брезгует Ольга и корпоративами. За несколько часов ее приватного выступления придется отдать около миллиона рублей. За год на частных вечеринкахзвезда "Дома-2" может заработать около 24 миллионов, сообщает сайт "Комсомольская правда". Отметим, что Бузова реализует свой потенциал не только как артистка иведущая, она открыла свою линию одежды и аксессуаров, два ресторана быстрогопитания и создала собственную криптовалюту.