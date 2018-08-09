На YouTube появилось видео с распаковкой нового флагманского смартфона Google, анонс которого ожидается только через два месяца. Судя по надписям, сделанным на листке бумаги, утечка произошла из России.

На YouTube появилось видео с распаковкой нового флагманского смартфона Google, анонс которого ожидается только через два месяца. Судя по надписям, сделанным на листке бумаги, утечка произошла из России.Как показано в ролике, в коробке с Pixel 3 XL будут лежать наушники с разъемом USB-C (у Pixel XL 2-го поколения их не было), переходник с USB-C на 3,5-мм аудиовход, кабель с USB-C на USB-C, адаптер USB-C на USB-A, а также зарядное устройство Power Delivery.На видео смартфон был выключен. Однако, если судить по фотографиям, в его спецификациях не будет чего-то неожиданного: XL-версия "гуглофона" получит экран 1440p+ с "челкой", чипсет Snapdragon 845 и 4 гигабайта оперативной памяти. На задней панели размещена только одна камера, сообщает Slashleaks.Работать устройство будет на самой новой операционной системе Android 9 Pie. Начиная со вторника эта "ось" доступна для установки на все Pixel-смартфоны. До других устройств "десятка" доберется к концу осени.∎Google проболталась о дате анонса своих новых смартфонов читайте такжеАнонс третьего поколения смартфонов линейки Google Pixel ожидается 4 октября. Как и в прошлом году, поисковик должен показать две модели: стандартную Pixel 3 и Pixel 3 XL с увеличенным экраном. Вместе с новинками могут представить и зарядную док-станцию Pixel Stand, при подключении к которой смартфоны будут превращаться в "умную" колонку.