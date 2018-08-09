Федерация перуанского футбола продлила контракт с главным тренером сборной страны Рикардо Гарекой. Аргентинский специалист будет руководить перуанцми еще четыре года.

Федерация перуанского футбола продлила контракт с главным тренером сборной страны Рикардо Гарекой. Аргентинский специалист будет руководить перуанцми еще четыре года.Под руководством Гареки сборная Перу впервые за 36 лет пробилась в финальную часть чемпионатов мира. Перуанцы не смогли выйти из группы, однако руководство Федерации осталось довольно работой Гареки. 60-летнему аргентинскому тренеру был предложен новый контракт.Перед Гарекой поставлены задачи – успешно выступить на Кубке Америки в 2019 году и пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года.