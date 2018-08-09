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<a href="http://33live.ru/novosti/09-08-2018-rossiya-vzvyla-ot-novyx-sankcij-ssha.html" target="_blank">Россия взвыла от новых санкций США</a> - Вашингтон объявил о введении новых санкций против России, даже не потрудившись объяснить причину своих действий. Очередные ограничения в российском посольстве назвали драконовскими.