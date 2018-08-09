Чемпион Англии Манчестер Сити объявил о покупке полузащитника Мельбурн Сити и сборной Австралии Дэниэла Арзани. Горожане заплатили за 19-летнего футболиста полтора миллиона фунтов стерлингов.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" объявил о покупке полузащитника "Мельбурн Сити" и сборной Австралии Дэниэла Арзани. "Горожане" заплатили за 19-летнего футболиста полтора миллиона фунтов стерлингов.Однако покупка самого молодого участника последнего чемпионата мира по футболу не означает, что Арзани станет игроком "Сити". Чемпионы Англии намерены отдать австралийца иранского происхождения в аренду сроком на один год. И лишь после адаптации в европейском футболе, Дэниэл получит шанс в "Манчестер Сити".Дэниэл Арзани был самым юным участником чемпионата мира по футболу. Он участвовал во всех трех матчах австралийцев и не забил ни одного мяча.