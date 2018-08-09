Экс-возлюбленная артиста Александра Семчева – Надежда Эккерт
пыталась заставить его платить алименты. Женщина уверяла, что шесть лет назад
родила от него сына Артема. Однако экспертиза-ДНК показала обратное. Актер не
стал предъявлять претензий бывший подруге и даже помог ей найти настоящего отца
мальчика.
Экс-возлюбленная артиста Александра Семчева – Надежда Эккерт
пыталась заставить его платить алименты. Женщина уверяла, что шесть лет назад
родила от него сына Артема. Однако экспертиза-ДНК показала обратное. Актер не
стал предъявлять претензий бывший подруге и даже помог ей найти настоящего отца
мальчика.
Семчев не мог остаться в стороне от трагедии в семье маленького
Артемки. После того, как Надежда рассказала о своем романе со звездой в выпуске
шоу "На самом деле" Первого канала, ее муж Александр ушел из дома. Он не
отказался общаться с ребенком, однако видеть Эккерт больше не хотел. Семчев
решил вмешаться и предложил оплатить генетический тест для предполагаемых отцов ребенка.
Надежда вновь пришла в студию "На самом деле" и рассказала,
что в ее жизни был еще один мужчина, который может быть биологическим отцом
мальчика. "Мне не хватало заботы и внимания Александра Семчева, поэтому я
сказала ему, что хочу съездить отдохнуть. В итоге, он отправил меня в короткое
путешествие в Таиланд. Там я познакомилась с мужчиной Рамоном, который помог
мне, когда я поранилась в море. В итоге, мы с ним катались на яхте, посещали
острова. Это была настоящая сказка. Собственно, на острове между нами и
разгорелся курортный роман. Мы еще какое-то время общались после моего
возвращения, но узнав о беременности, я оборвала с ним всякие контакты", —
заявила Эккерт.
Любовник-иностранец по имени Рамон, также приехал на съемки.
Он подтвердил правдивость слов Надежды и согласился пройти ДНК-исследование. Он
готов общаться с ребенком, в случае если тот окажется ему родным.
В конце программы были озвучены результаты генетического
исследования. Истинным родителем Артема оказался муж Эккерт – Александр. Эта
новость сразила Надежду. Она тут же пожалела, о том, что рассказала о своих
интимных похождениях на всю страну. Женщина заявила, что будет винить себя в
разрушении семьи.