Экс-возлюбленная артиста Александра Семчева – Надежда Эккерт пыталась заставить его платить алименты. Женщина уверяла, что шесть лет назад родила от него сына Артема. Однако экспертиза-ДНК показала обратное. Актер не стал предъявлять претензий бывший подруге и даже помог ей найти настоящего отца мальчика.

Экс-возлюбленная артиста Александра Семчева – Надежда Эккертпыталась заставить его платить алименты. Женщина уверяла, что шесть лет назадродила от него сына Артема. Однако экспертиза-ДНК показала обратное. Актер нестал предъявлять претензий бывший подруге и даже помог ей найти настоящего отцамальчика.Семчев не мог остаться в стороне от трагедии в семье маленькогоАртемки. После того, как Надежда рассказала о своем романе со звездой в выпускешоу "На самом деле" Первого канала, ее муж Александр ушел из дома. Он неотказался общаться с ребенком, однако видеть Эккерт больше не хотел. Семчеврешил вмешаться и предложил оплатить генетический тест для предполагаемых отцов ребенка.Надежда вновь пришла в студию "На самом деле" и рассказала,что в ее жизни был еще один мужчина, который может быть биологическим отцоммальчика. "Мне не хватало заботы и внимания Александра Семчева, поэтому ясказала ему, что хочу съездить отдохнуть. В итоге, он отправил меня в короткоепутешествие в Таиланд. Там я познакомилась с мужчиной Рамоном, который помогмне, когда я поранилась в море. В итоге, мы с ним катались на яхте, посещалиострова. Это была настоящая сказка. Собственно, на острове между нами иразгорелся курортный роман. Мы еще какое-то время общались после моеговозвращения, но узнав о беременности, я оборвала с ним всякие контакты", —заявила Эккерт.Любовник-иностранец по имени Рамон, также приехал на съемки.Он подтвердил правдивость слов Надежды и согласился пройти ДНК-исследование. Онготов общаться с ребенком, в случае если тот окажется ему родным.В конце программы были озвучены результаты генетическогоисследования. Истинным родителем Артема оказался муж Эккерт – Александр. Этановость сразила Надежду. Она тут же пожалела, о том, что рассказала о своихинтимных похождениях на всю страну. Женщина заявила, что будет винить себя вразрушении семьи.