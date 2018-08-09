Все три сестры Хачатурян расстроены и в подавленном состоянии. Адвокатам, посетившим их в СИЗО, пришлось оказывать девушкам психологическую помощь. Тем временем родственники отца-тирана выносят из квартиры важные документы.

Все три сестры Хачатурян расстроены и в подавленномсостоянии. Адвокатам, посетившим их в СИЗО, пришлось оказывать девушкампсихологическую помощь. Тем временем родственники отца-тирана выносят изквартиры важные документы.Родственники убитого тремя дочерьми Михаила Хачатурянамешают расследованию. Племянник погибшего – Арсен – и еще несколько членовсемейства проникли в квартиру, где произошло преступление. Они сменили дверныезамки и вынесли часть имущества. В числе пропавших вещей – документы, важныедля следствия."В квартире, где произошла трагедия, зарегистрированамама и одна из девочек. Маму родственники в квартиру не пустили, сменили в нейзамки и за несколько дней вынесли много вещей. Мы точно знаем, что пропалихарактеризующие девушек документы, и документы по состоянию их здоровья",– сообщил адвокат средней сестры Алексей Паршин.Он прокомментировал слова некоего источника в силовыхструктурах, растиражированные ранее в СМИ. Тот заявил, что экспертизы неподтвердили факта применения насилия к девушкам со стороны отца. Адвокат, всвою очередь, подчеркнул, что экспертиза – это не единственное доказательство, делатьвыводы преждевременно.Защитник также рассказал, что состоялась первая встречаадвокатов с девушками в СИЗО. По его словам, ему и его коллегам пришлосьоказывать заключенным психологическую помощь. "Девочки растеряны,подавлены и не знают, что происходит, так как сейчас находятся в условияхизоляции: у них нет ни телевизора, ни радио", – сказал Паршин. Он добавил,что в ближайшее время к сестрам допустятпрофессиональных психологов, а также учителей, с которыми девушки будутзаниматься по школьной программе.Защита отметила, что подследственные содержатся в нормальныхусловиях. Они получили передачу от матери, на их счета переведены деньги.Апелляцию на решение суда об аресте сестер Хачатурян Мосгорсуд рассмотрит 20августа, напоминает "МК".