Все три сестры Хачатурян расстроены и в подавленном
состоянии. Адвокатам, посетившим их в СИЗО, пришлось оказывать девушкам
психологическую помощь. Тем временем родственники отца-тирана выносят из
квартиры важные документы.
Все три сестры Хачатурян расстроены и в подавленном
состоянии. Адвокатам, посетившим их в СИЗО, пришлось оказывать девушкам
психологическую помощь. Тем временем родственники отца-тирана выносят из
квартиры важные документы.
Родственники убитого тремя дочерьми Михаила Хачатуряна
мешают расследованию. Племянник погибшего – Арсен – и еще несколько членов
семейства проникли в квартиру, где произошло преступление. Они сменили дверные
замки и вынесли часть имущества. В числе пропавших вещей – документы, важные
для следствия.
"В квартире, где произошла трагедия, зарегистрирована
мама и одна из девочек. Маму родственники в квартиру не пустили, сменили в ней
замки и за несколько дней вынесли много вещей. Мы точно знаем, что пропали
характеризующие девушек документы, и документы по состоянию их здоровья",
– сообщил адвокат средней сестры Алексей Паршин.
Он прокомментировал слова некоего источника в силовых
структурах, растиражированные ранее в СМИ. Тот заявил, что экспертизы не
подтвердили факта применения насилия к девушкам со стороны отца. Адвокат, в
свою очередь, подчеркнул, что экспертиза – это не единственное доказательство, делать
выводы преждевременно.
Защитник также рассказал, что состоялась первая встреча
адвокатов с девушками в СИЗО. По его словам, ему и его коллегам пришлось
оказывать заключенным психологическую помощь. "Девочки растеряны,
подавлены и не знают, что происходит, так как сейчас находятся в условиях
изоляции: у них нет ни телевизора, ни радио", – сказал Паршин. Он добавил,
что в ближайшее время к сестрам допустят
профессиональных психологов, а также учителей, с которыми девушки будут
заниматься по школьной программе.
Защита отметила, что подследственные содержатся в нормальных
условиях. Они получили передачу от матери, на их счета переведены деньги.
Апелляцию на решение суда об аресте сестер Хачатурян Мосгорсуд рассмотрит 20
августа, напоминает "МК".