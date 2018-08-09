Беспилотник, спроектированный инженерами Airbus — одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, — установил рекорд по дальности беспосадочного полета. Шпионский дрон Zephyr, летевший на протяжении 25 дней на высоте около 21 километра, на две трети превзошел предыдущее достижение.

Беспилотник, спроектированный инженерами Airbus — одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, — установил рекорд по дальности беспосадочного полета. Шпионский дрон Zephyr, летевший на протяжении 25 дней на высоте около 21 километра, на две трети превзошел предыдущее достижение.Коммерческий, готовый к эксплуатации псевдоспутник, подзаряжающийся за счет солнечной энергии, взлетел с аэродрома в Аризоне 11 июля, провел в стратосфере более трех недель и успешно приземлился. Его же прототип, запущенный в 2015 году, смог продержаться в воздухе только 14 дней.Размах крыльев Zephyr достигает 25 метров, но весит он очень мало — всего 75 килограммов. Благодаря ультралегкой конструкции БПЛА могут вручную запустить три человека. Летает Zephyr над метеорологическими спутниками планеты — на высоте, на которую раньше поднимались только сверхзвуковой пассажирский лайнер Concorde, американский самолет-разведчик U-2 и "черный дрозд" Mach 3 SR-71 Blackbird.”Facebook отказалась от разработки дронов-гигантов читайте такжеПроизводятся Zephyr в Фарнборо (Англия). Установивший рекорд БПЛА — один из двух, которые заказало себе министерство обороны Великобритании. Как отмечает Bloomberg, дроны Airbus могут использоваться для разведки, патрулирования границ, наблюдения за загрязнением морских вод, распространением лесных пожаров и разливами нефти.