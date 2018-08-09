Как не остаться без денег и без покупки? С октября Банк России будет пристальнее следить за всеми операциями с платежными картами. Связано это с участившимися случаями мошенничества. Более подробно о нововведениях мы поговорим с заместителем управляющего владимирским отделением Банка России - Александром Хлысталовым.

Как не остаться без денег и без покупки? С октября Банк России будет пристальнее следить за всеми операциями с платежными картами. Связано это с участившимися случаями мошенничества. Более подробно о нововведениях мы поговорим с заместителем управляющего владимирским отделением Банка России - Александром Хлысталовым.