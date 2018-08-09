В офисе Открытой России идет обыск. В СК РФ пояснили, что обыск связан с расследованием дела ЮКОСа.

В офисе "Открытой России" идет обыск.Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, обыск связан с делом бывшей нефтяной компании ЮКОС. Как известно, "Открытая Россия" была основана Михаилом Ходорковским.Ранее источник в правоохранительных органах пояснил, что следователей интересует ряд документов, в связи с чем было принято решение провести следственные действия.Дело ЮКОСа расследуется по нескольким статьям — "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Мошенничество", "Присвоение и растрата".Это не первые обыски в "Открытой России". Так, осенью 2017 года следователи с пришли к родителям председателя движения "Открытая Россия" Александра Соловьева, к бывшей заместителю главного редактора OpenSpace.ru Веронике Куцылло, к системному администратору редакции интернет-сайта Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.