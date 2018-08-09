По имени пользователя мессенджера Telegram можно узнать номер телефона, указанный при регистрации — это даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у сотовых операторов, установить личность владельца любого аккаунта. По крайней мере, так говорят программисты Центра исследований легитимности и политического протеста, слова которых приводят Известия.

По имени пользователя мессенджера Telegram можно узнать номер телефона, указанный при регистрации — это даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у сотовых операторов, установить личность владельца любого аккаунта. По крайней мере, так говорят программисты Центра исследований легитимности и политического протеста, слова которых приводят "Известия".По словам руководителя Центра Евгения Венедиктова, проанализировав API Telegram (программный код, позволяющий сторонним разработчикам использовать различные функции сервиса), они обнаружили уязвимость, "позволяющую раскрывать номера мобильных пользователей".После этого они создали программу под названием "Криптоскан": в ответ на имя пользователя Telegram она выдает номер телефона, фамилию и имя. В тесте, проведенном журналистами "Известий", номер телефона одного из редакторов издания, никнейм которого в Telegram они предоставили, совпал с данными "Криптоскана", а вот имя и фамилия — нет.Венедиктов утверждает, что возглавляемый им "Центр" уже начал идентифицировать пользователей Telegram по запросам правоохранительных органов: МВД и ФСБ.