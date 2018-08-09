Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов...

Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан приезжий по подозрению в хранении героина в крупном размере.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 33-летний приезжий причастен к незаконному обороту наркотических средств. Злоумышленник был задержан около одного из домов в Локомотивном проезде. При личном досмотре у него обнаружены два свертка с порошкообразным веществом. Проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 100 граммов.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москвевозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве