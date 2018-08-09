В ходе личного досмотра у водителя автомобиля обнаружено и изъято 6 свертков с каннабисом, общей массой более 146 граммов...

Сотрудниками 4 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочных мероприятий на Ленинградском шоссе был остановлен автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 39-летний житель Москвы.При проверке документов у водителя инспектор ГИБДД обратил внимание, что пассажир иномарки заметно нервничал. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 6 свертков с твердым веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – каннабис, общей массой более 146 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Левобережный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81