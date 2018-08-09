Женщина рассказала, что к ней подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Таганскому району задержали 32-летнего мужчину по подозрению в грабежах.В полицию с заявлением обратилась 29-летняя москвичка. Женщина рассказала, что на Краснохолмской набережной к ней подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Дубровской улице. Им оказался приезжий из ближнего зарубежьяУстановлено, что злоумышленник также совершил аналогичные противоправные деяния на Волгоградском проспекте и на улице Большие Каменщики.Отделом дознания ОМВД России по Таганскому району по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60