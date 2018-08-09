Женщина рассказала, что из торгового центра на Пятницком шоссе пропал ящик для пожертвований...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино задержали подозреваемых в краже церковного имущества.В дежурную часть поступило от женщины, которая работает в храме, расположенном на Митинской улице. Она рассказала, что из торгового центра на Пятницком шоссе пропал ящик для пожертвований, принадлежащий религиозной организации православного прихода храма.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны на Ленинградском шоссе. Ими оказались двое приезжих 34-х и 37-ми лет. Похищенное имущество изъято.Следствием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56