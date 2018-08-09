Заявитель рассказал, что к нему в магазин, расположенный в одном из торговых комплексов на 14 км МКАД, зашли трое неизвестных мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали 50 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Капотня задержали троих приезжих, подозреваемых в вымогательстве денежных средств.В дежурную часть поступило сообщение о вымогательстве. Заявитель рассказал, что к нему в магазин, расположенный в одном из торговых комплексов на 14 км МКАД, зашли трое неизвестных мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали 50 тысяч рублей, которые предприниматель якобы был им должен. Получив деньги, злоумышленники скрылись с места происшествия.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались приезжие в возрасте 27, 31 и 40 лет.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18