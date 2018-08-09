Полицейские обследовали квартиру задержанной и обнаружили в помещении шприцы, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в районе Зюзино ликвидировали притон для потребления наркотических средств», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки оперативной информации полицейские задержали 49-летнюю ранее судимую жительницу столицы около ее дома на Болотниковской улице. Полицейские обследовали квартиру, где она проживает, и обнаружили в помещении шприцы и флаконы со следами нагара, а также иные предметы, используемые для потребления наркотиков. Как выяснилось, женщина систематически предоставляла наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Зюзино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве