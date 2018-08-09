В рамках рабочей встречи участники обсудили ход реализации Указов Президента Российской Федерации, регламентирующих порядок предоставления гражданам государственных услуг по линии МВД России.

В рамках рабочего совещания участники обсудили ход реализации Указов Президента Российской Федерации, регламентирующих порядок предоставления гражданам государственных услуг по линии МВД России.В совещании, прошедшем под председательством заместителя начальника ОМВД России по Суздальскому району подполковника внутренней службы Сергея Кузнецова, приняли участие руководители служб и подразделений, ответственные за оказание госуслуг населению.Сергей Кузнецов отметил, что повышение качества государственных услуг, в том числе, оказываемых населению в электронной форме, одно из ключевых направлений в деятельности органов внутренних дел. Работа в данном направлении в подразделениях Суздальского ОМВД ведется непрерывно, так как с каждым годом все больше жителей города и района обращаются в отдел полиции для получения госуслуг, в том числе, подавая заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.В первом полугодии текущего года в ОМВД России по Суздальскому району за предоставлением государственных услуг обратились более 4000 человек, свыше 3500 из которых получили запрашиваемую услугу, воспользовавшись преимуществами Единого портала государственных и муниципальных услуг. За первые шесть месяцев этого года уровень удовлетворенности граждан предоставленными госуслугами, согласно проведенному опросу, имеет следующие показатели: ГИБДД – 99,22%, отдел по вопросам миграции – 98,21%, у других подразделений, оказывающих госуслуги, значение этого показателя достигло 100%.Присутствующие проанализировали доступность предоставляемых государственных услуг, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями: наличие необходимых помещений и их комфортность, временной период предоставления той или иной услуги, компетентность сотрудников, взаимодействующих с заявителем при предоставлении госуслуги.Участники совещания обсудили и проблемные вопросы, наметили пути их устранения, а также запланировали ряд мероприятий, направленных на дальнейшую популяризацию оказываемых полицией государственных услуг.