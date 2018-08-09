В рамках рабочей встречи участники обсудили ход реализации Указов Президента Российской Федерации, регламентирующих порядок предоставления гражданам государственных услуг по линии МВД России.
В рамках рабочего совещания участники обсудили ход реализации Указов Президента Российской Федерации, регламентирующих порядок предоставления гражданам государственных услуг по линии МВД России.
В совещании, прошедшем под председательством заместителя начальника ОМВД России по Суздальскому району подполковника внутренней службы Сергея Кузнецова, приняли участие руководители служб и подразделений, ответственные за оказание госуслуг населению.
Сергей Кузнецов отметил, что повышение качества государственных услуг, в том числе, оказываемых населению в электронной форме, одно из ключевых направлений в деятельности органов внутренних дел. Работа в данном направлении в подразделениях Суздальского ОМВД ведется непрерывно, так как с каждым годом все больше жителей города и района обращаются в отдел полиции для получения госуслуг, в том числе, подавая заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В первом полугодии текущего года в ОМВД России по Суздальскому району за предоставлением государственных услуг обратились более 4000 человек, свыше 3500 из которых получили запрашиваемую услугу, воспользовавшись преимуществами Единого портала государственных и муниципальных услуг. За первые шесть месяцев этого года уровень удовлетворенности граждан предоставленными госуслугами, согласно проведенному опросу, имеет следующие показатели: ГИБДД – 99,22%, отдел по вопросам миграции – 98,21%, у других подразделений, оказывающих госуслуги, значение этого показателя достигло 100%.
Присутствующие проанализировали доступность предоставляемых государственных услуг, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями: наличие необходимых помещений и их комфортность, временной период предоставления той или иной услуги, компетентность сотрудников, взаимодействующих с заявителем при предоставлении госуслуги.
Участники совещания обсудили и проблемные вопросы, наметили пути их устранения, а также запланировали ряд мероприятий, направленных на дальнейшую популяризацию оказываемых полицией государственных услуг.