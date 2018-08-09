Правительство нацелилось на накопления россиян. Эксперты
уверены, что власти внимательно следят за тем, сколько откладывают граждане
страны. И у них есть способы отнять эти средства.
Правительство нацелилось на накопления россиян. Эксперты
уверены, что власти внимательно следят за тем, сколько откладывают граждане
страны. И у них есть способы отнять эти средства.
Россияне накопили, по данным на июль этого года, 32
триллиона рублей. Сумма примерно равна двум годовым бюджетам государства. За
тем, сколько и как копят граждане, власть внимательно следит – по словам экспертов,
еще несколько лет назад премьер Дмитрий Медведев упомянул об этом в своей
статье для журнала "Вопросы экономики".
Способы отнять эти накопления у правительства есть. Если
власти зададутся такой целью, то они могут, к примеру, "одолжить"
деньги граждан под выгодный процент – то
есть, выпустить гособлигации внутреннего займа. Уже сейчас более 15,%
накоплений россиян – это около 5,5 триллиона рублей – лежит в ценных бумагах,
самые популярные из которых – облигации российского госдолга, доходность по
которым колеблется в пределах 7-8%.
Другой, не столь
честный способ – незаметно использовать банковские накопления россиян в
государственных проектах. Открывая многолетние вклады, россияне редко снимают
деньги до истечения срока – ведь это чревато потерей процентов. Эти деньги
государство и может теоретически использовать в своих проектах. Одним из них
может стать мост на Сахалин, на строительство которого власти планируют
потратить 600 миллиардов рублей, пишет
со ссылкой на экспертов.
В последнее время россияне, почуяв неладное, стали все меньше
доверять банкам и хранить деньги "под подушкой". Однако финансовые
власти способны и здесь следить за гражданами. Налоговая инспекция и Минтруд
получают информацию по оплате труда. А Центробанк следит за наличным обращением
денег даже в валюте.
Первые признаки того, что правительство намерено пополнить
бюджет за счет граждан, уже налицо. Это и увеличение НДС с 18 до 20%,
подорожание пошлины на загранпаспорт с 3,5 до 5 тысяч рублей и на водительское
удостоверение с 2 до 3 тысяч. Эксперты ожидают удорожания ОСАГО и рост пошлин
на покупки в интернет-магазинах. И не последнее место в этом списке занимает
планируемое повышение пенсионного возраста, пишет Pravda.ru.