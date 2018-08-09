Правительство нацелилось на накопления россиян. Эксперты уверены, что власти внимательно следят за тем, сколько откладывают граждане страны. И у них есть способы отнять эти средства.

Правительство нацелилось на накопления россиян. Экспертыуверены, что власти внимательно следят за тем, сколько откладывают гражданестраны. И у них есть способы отнять эти средства.Россияне накопили, по данным на июль этого года, 32триллиона рублей. Сумма примерно равна двум годовым бюджетам государства. Затем, сколько и как копят граждане, власть внимательно следит – по словам экспертов,еще несколько лет назад премьер Дмитрий Медведев упомянул об этом в своейстатье для журнала "Вопросы экономики".Способы отнять эти накопления у правительства есть. Есливласти зададутся такой целью, то они могут, к примеру, "одолжить"деньги граждан под выгодный процент – тоесть, выпустить гособлигации внутреннего займа. Уже сейчас более 15,%накоплений россиян – это около 5,5 триллиона рублей – лежит в ценных бумагах,самые популярные из которых – облигации российского госдолга, доходность покоторым колеблется в пределах 7-8%.Другой, не стольчестный способ – незаметно использовать банковские накопления россиян вгосударственных проектах. Открывая многолетние вклады, россияне редко снимаютденьги до истечения срока – ведь это чревато потерей процентов. Эти деньгигосударство и может теоретически использовать в своих проектах. Одним из нихможет стать мост на Сахалин, на строительство которого власти планируютпотратить 600 миллиардов рублей, пишетсо ссылкой на экспертов.В последнее время россияне, почуяв неладное, стали все меньшедоверять банкам и хранить деньги "под подушкой". Однако финансовыевласти способны и здесь следить за гражданами. Налоговая инспекция и Минтрудполучают информацию по оплате труда. А Центробанк следит за наличным обращениемденег даже в валюте.Первые признаки того, что правительство намерено пополнитьбюджет за счет граждан, уже налицо. Это и увеличение НДС с 18 до 20%,подорожание пошлины на загранпаспорт с 3,5 до 5 тысяч рублей и на водительскоеудостоверение с 2 до 3 тысяч. Эксперты ожидают удорожания ОСАГО и рост пошлинна покупки в интернет-магазинах. И не последнее место в этом списке занимаетпланируемое повышение пенсионного возраста, пишет Pravda.ru.