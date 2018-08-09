Ввод Вашингтоном новых санкций против России сводит на нет итоги
встречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороны
продиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.
Ввод Вашингтоном новых санкций против России сводит на нет итоги
встречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороны
продиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.
Действия американской администрации, без сомнения, приведут
к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Да и то немногое, что уже было
достигнуто, свелось к нулю.
"Все позитивные моменты, которые наметились после
встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью
нивелированы", – считает руководитель Центра военно-политических
исследований РАН Владимир Батюк. Эксперт подчеркнул, что негативные последствия
подобных действий американской администрации крайне затруднят дальнейший диалог
между Россией и США.
В целом же действия Вашингтона продиктованы желанием "подрезать
крылья" России, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по
международным делам Владимир Джабаров.
"Причина банальная – они пытаются сдержать развитие
России. Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья,
Россия на подъеме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным.
Поэтому любой ценой пытаются нас сдержать" – отметил сенатор.
Джабаров добавил: в России давно поняли, что в США у нас
партнеров нет. Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Вашингтон
использует самые разные рычаги, чтобы выдавить Москву с энергетических рынков,
с рынков товаров и услуг. "Но это же бесполезно. Историю они, видимо,
плохо учат. Пусть почитают, к чему приводили санкции против России", – приводит слова сенатора.
По последним данным, новость о введении санкций Вашингтоном
вызвала падение акций российских банков и компании "Аэрофлот". О
введении новых ограничительных мер в отношении России госдепартамент США
объявил 8 августа. Первый пакет предусматривает запрет на поставку в Россию
продукции двойного назначения, он вступит в силу в силу через 15 дней.
Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя
снижение уровня дипотношений, почти полное прекращение американского экспорта и
запрет на полеты в США российского авиаперевозчика.