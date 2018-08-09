Ввод Вашингтоном новых санкций против России сводит на нет итоги встречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороны продиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.

Ввод Вашингтоном новых санкций против России сводит на нет итогивстречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороныпродиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.Действия американской администрации, без сомнения, приведутк дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Да и то немногое, что уже былодостигнуто, свелось к нулю."Все позитивные моменты, которые наметились послевстречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностьюнивелированы", – считает руководитель Центра военно-политическихисследований РАН Владимир Батюк. Эксперт подчеркнул, что негативные последствияподобных действий американской администрации крайне затруднят дальнейший диалогмежду Россией и США.В целом же действия Вашингтона продиктованы желанием "подрезатькрылья" России, уверен первый зампред комитета Совета Федерации помеждународным делам Владимир Джабаров."Причина банальная – они пытаются сдержать развитиеРоссии. Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья,Россия на подъеме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным.Поэтому любой ценой пытаются нас сдержать" – отметил сенатор.Джабаров добавил: в России давно поняли, что в США у наспартнеров нет. Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Вашингтониспользует самые разные рычаги, чтобы выдавить Москву с энергетических рынков,с рынков товаров и услуг. "Но это же бесполезно. Историю они, видимо,плохо учат. Пусть почитают, к чему приводили санкции против России", – приводит слова сенатора.По последним данным, новость о введении санкций Вашингтономвызвала падение акций российских банков и компании "Аэрофлот". Овведении новых ограничительных мер в отношении России госдепартамент СШАобъявил 8 августа. Первый пакет предусматривает запрет на поставку в Россиюпродукции двойного назначения, он вступит в силу в силу через 15 дней.Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себяснижение уровня дипотношений, почти полное прекращение американского экспорта изапрет на полеты в США российского авиаперевозчика.