Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась
в суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.
Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась
в суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.
Сегодня, 9 августа, состоялось заседание по делу о
неприкосновенности частной жизни. Журналисты толпились у входа, но так и
не узнали подробностей, так как слушание было закрытым.
Сама Цымбалюк-Романовская
успела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает в
чем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала,
что находится в прекрасном настроении, мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливее
прежнего, сообщает сайт "Московский Комсомолец".
Напомним, что по версии следствия Виталина следила за
Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощью
наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в
Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.
Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых
вопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись
телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.
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защищающая неприкосновенность частной жизни предусматривает наказание от штрафа
в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. На имущество и некоторые сбережения Виталины суд
наложил обеспечительный арест. Из-за предъявленного обвинения
Цымбалюк-Романовская в данный момент находится под подпиской о невыезде.