Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появилась в суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появиласьв суде. Пианистка не понимает в чем именно ее обвиняют.Сегодня, 9 августа, состоялось заседание по делу онеприкосновенности частной жизни. Журналисты толпились у входа, но так ине узнали подробностей, так как слушание было закрытым.Сама Цымбалюк-Романовскаяуспела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает вчем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала,что находится в прекрасном настроении, мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливеепрежнего, сообщает сайт "Московский Комсомолец".Напомним, что по версии следствия Виталина следила заДжигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощьюнаемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича вМосковском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемыхвопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозаписьтелевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.Статьязащищающая неприкосновенность частной жизни предусматривает наказание от штрафав размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. На имущество и некоторые сбережения Виталины судналожил обеспечительный арест. Из-за предъявленного обвиненияЦымбалюк-Романовская в данный момент находится под подпиской о невыезде.