Елене Степаненко придется побороться за имущество, нажитое в браке с Евгением Петросяном. По словам адвоката, может так случиться, что юмористка будет вынуждена доказывать факт совместного проживания с артистом.

Елене Степаненко придется побороться за имущество, нажитое в браке с Евгением Петросяном. По словам адвоката, может так случиться, что юмористка будет вынуждена доказывать факт совместного проживания с артистом.6 августа столичный Хамовнический суд начал рассмотрение дела о разводе и разделе совместного имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. На следующий день, 7 августа, суд наложил арест на имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей, что является стандартной практикой. Эти действия направлены на то, чтобы с имуществом, пока идет судебный процесс, не были произведены какие-либо манипуляции.Елена Степаненко претендует на 80% имущества, в свою очередь, Евгений Петросян предложил ей поделить его поровну, однако юмористка ответила категоричным отказом. Однако сейчас журналисты выяснили, что артистке придется сильно постараться, чтобы получить желаемое. Если будет доказано, что последние 15 лет Степаненко и Петросян фактически не жили вместе, то юмористке не придется рассчитывать на столь внушительные отступные.Адвокат Екатерина Мурзакова высказала мнение, что Елене потребуется доказать, что она жила с мужем. "Наверняка адвокаты сторон будут доказывать факт совместного проживания. Если в суде они будут доказывать, что Степаненко и Петросян уже несколько лет не живут в браке, не ведут совместное хозяйство, у них отдельные счета, все имущество, которое было приобретено после этой даты, может быть признано личным", – цитируют специалиста РИА Новости.Ранее Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Евгением Петросяном. "У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело. Ну так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!" – пообещала Елена Степаненко.