Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко обрастает все новыми подробностями. Адвокат юмористки заявил, что информация о требованиях артистки преувеличена.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко обрастает все новыми подробностями. Адвокат юмористки заявил, что информация о требованиях артистки преувеличена."Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%", – заявил Business FM один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнеры", которое представляет интересы Степаненко в суде.Юрист отметил, что в СМИ намеренно распространяются недостоверные данные. "Эта информация порочит Елену Степаненко", – сказал адвокат.В адвокатском бюро призвали Петросяна и его команду вести себя порядочно. "Степаненко обратилась в суд за справедливым и честным разделом имущества и надеется, что другая сторона также будет действовать в рамках закона и порядочности. Елена Григорьевна считала, что долгая совместная жизнь супругов (около 30 лет) должна способствовать благородному и уважительному отношению сторон, решению всех споров и правильному разделу имущества, в том числе в суде", – подчеркнул юрист.Адвокат пояснил, что 7% из той суммы, что надеется получить юмористка, составляют половину от стоимости "выведенного" из семейного бюджета Петросяном имущества. При этом куда и как артист "вывел" из семьи деньги не объясняется.Как писали Dni.Ru, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. СМИ сообщали, что Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали. Якобы артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.